‪Leonel Cota tiene gran amistad con López Obrador: Rosa Delia; ella no descarta irse a Morena‬

La legisladora del PRD en BCS aseveró que, en caso de que la dirigencia nacional de su partido proponga a un candidato que no “dé pelea” a la Presidencia de México, sería una de las causas por las cuales ella podría dejar las filas perredistas

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, anunciara a través de sus redes sociales, su intención de afiliarse al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), su hermana y diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del Estado, Rosa Delia Cota Montaño, declaró que esto es sólo por la amistad que existe entre el exmandatario estatal y el líder político, Andrés Manuel López Obrador.

“Sin duda, es conocido que Leonel tiene una gran amistad con Andrés Manuel López Obrador, a raíz de esa amistad fue que buscó la presidencia nacional del PRD en el 2005, cuando Andrés Manuel se postulaba para ser el candidato a la Presidencia de la República; esa amistad continúa y de manera permanente han estado en comunicación, y consideran ellos que es el momento correcto para incorporarse a la nueva aspiración de volver a ser el candidato al 2018.

“Tengo entendido que no, que es simplemente la oportunidad de estar dentro del partido para impulsar la candidatura y apoyarlo en la estrategia que se va a dar, pero no es algo personal”.

La perredista aseguró que ella continúa dentro del partido del Sol Azteca, pero exteriorizó su interés por que las corrientes políticas de izquierda se alíen con el oriundo de Tabasco, rumbo a las elecciones del 2018.

“Yo sigo dentro del PRD. No he tomado ninguna decisión, yo pugno porque haya una alianza con Morena, de manera interna en el PRD, pero vamos a esperar los tiempos de las decisiones internas que se tomen […] vamos a esperar los cambios que se van a dar en el mes de agosto en el PRD, a nivel nacional van a cambiar todos los órganos del PRD”.

Cota Montaño agregó que, quienes critican a Andrés Manuel López Obrador, son los que han cometido errores y han dividido al partido.

“Lo ha criticado un cierto sector, un ala del PRD, que han sido los que han firmado el Pacto por México, los que han cometido, a mi juicio, algunos errores que lastiman a los mexicanos, y es ahí donde está la división interna del partido; pero, ha habido quienes realmente sí nos preocupamos porque el partido y por el avance que pueda tener el país”.

Por último, la legisladora del PRD en BCS aseveró que, en caso de que la dirigencia nacional de su partido proponga a un candidato que no “dé pelea” a la Presidencia de México, sería una de las causas por las cuales ella podría dejar las filas perredistas.

“Ya veremos qué circunstancias son, quiénes van a ser los candidatos, de qué manera el PRD se va a conformar de manera interna […] de ahí habremos de tomar algunas decisiones, mi idea es seguir dentro del partido, espero no tener que salir yo también, porque debemos de buscar el beneficio de los demás y no el propio […] que pusieran a un candidato que no tuviera la posibilidad de estar dentro de la pelea, la posibilidad de ganar la Presidencia de la República”.

Por su parte, la diputada de Morena, Guadalupe Rojas Moreno, expresó que Leonel Cota Montaño, para ella “es una persona más” con intención de ingresar a las filas del partido, y que, en lo que a ella le corresponde, no puede calificar o descalificar al exgobernador en su pretensión.

“Yo no puedo yo calificar o descalificar; el hecho es que, para mí, es una persona más, que está pidiendo, que está solicitando entrar al partido, pero yo no me atrevo a calificar ni a descalificar su entrada al partido, pues no es mi papel”.

Finalmente, Rojas Moreno manifestó que, cualquier persona que quiera aportar y construir en el proyecto de López Obrador, es bienvenido, mientras tengan la buena voluntad e interés de hacerlo.

“En el sentido de las afiliaciones, de quién llega al partido o de quién se interesa por participar y construir en el proyecto de Andrés Manuel, también lo ha dicho, bienvenidas todas las personas que tengan la buena voluntad, el interés y el deseo de contribuir”.