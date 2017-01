Con 130 elementos de seguridad, pacíficamente se quitó el bloqueo en el libramiento Santiago Oceguera

130 cuerpos de seguridad antimotines arribaron al bloqueo carretero que se habría suscitado en el libramiento Santiago Oceguera,

La Paz, Baja California Sur (BCS). El titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública en Baja California Sur, Ismael Sigala Páes informó que a las 7:00 horas de este viernes 6 de enero, acompañado de 130 cuerpos de seguridad antimotines arribaron al bloqueo carretero que se habría suscitado en el libramiento Santiago Oceguera, por parte de camioneros inconformes por el alza de combustible, el cual, tenía activo desde el pasado 4 de enero.

“Participaron alrededor de 130 elementos, principalmente del Mando Mixto y nos acompañó también la Policía Federal, de igual forma estuvo la Policía Ministerial y, básicamente por tratarse de un tramo carretero de condición estatal fue a nosotros que nos correspondió actuar en este momento, pero destaco yo la civilidad de los manifestantes que, en forma pacífica accedieron a retirar sus camiones”.

Cabe a destacar que decenas de camioneros de La Paz, habrían tomado el tramo carretero Santiago Oceguera, el cual conduce a Pichilingue, playa El Tecolote y Balanadra, desde el pasado 4 de enero , bloqueando el paso a transportes grandes, camiones de carga y de empresas –los automóviles particulares sí podían pasar– a manera de manifestación, por su descontento ante la alza de combustibles.

Sin embargo, minutos antes de las 7:00 horas de este viernes 6 de enero, al lugar arribó un grupo de 130 elementos de seguridad antimotines armados, principalmente del Mando Mixto, acompañados del titular de la SSPE Ismael Sigala, quien comentó que se llegó a un acuerdo con los transportistas y no fue necesario el uso de la fuerza pública.

“Esta mañana nos acercamos a los ciudadanos que estaban en el libre derecho de manifestarse por el tema que ya todos conocemos que es el principal tema que es el alza de los combustibles en todo el país y platicamos con ellos, dialogamos de manera breve y en forma pacífica accedieron a retirar los camiones que estaban bloqueando el libre tránsito, esto es muy importante porque había aquí una cantidad bastante grande de tráilers con carga, muchos perecederos y otros que son víveres que iban a diferentes municipios, con esto lo que estanos haciendo es garantizando que los víveres y el combustible estén llegando a todos los puntos del estado de manera normal”, mencionó.

El funcionario comentó que se les explicó a los camioneros que no tenía caso que estuvieran bloqueando el sitio, pues en dado caso de que se quisiera llegar a un cierre de la entidad, cierre del paso sería en las costas y en las puntas de la media península, para poder quedar completamente aislados, ya que no existía necesidad de que se cerrara “por dentro”, a lo que accedieron de manera pacífica y se retiraron de la zona.

“Llegamos cerca de las 7 de la mañana, fue muy rápido, un diálogo muy rápido, sin resistencia alguna, al contrario, con mucha voluntad de la gente, entiendo bien la magnitud del problema, BCS no necesitamos bloquearnos aquí adentro, con que nos bloqueen el norte y nos bloqueen los puertos ya estamos aislados, entonces les explicamos entonces sobretodo la necesidad y el riesgo que corremos de no tomar esta medida porque principalmente el municipio de Los Cabos vive prácticamente del turismo, llegue a ser afectado y a afectar a muchas familias de allá, entonces plenamente consientes de este tema, la gente accedió, cosa que celebramos”, dijo.

Al momento, aunque ya no hay ningún camionero ni obstrucción en el Libramiento, aún permanecen los elementos antimotines; el flujo vehicular regresó a la normalidad, es decir, ya hay paso normal para camiones y transportadores.

Por otra parte, el funcionario desmintió las declaraciones que se han emitido a través de redes de comunicación, en donde se asegura que en la entidad y en la capital del estado, se estaba desabasteciendo el combustible y los víveres, comentó que este hecho es completamente falso, ya que estos 2 factores se tienen garantizados; así mismo, dijo que en ningún lugar de la media península se han presentado hechos de violencia o saqueos.

“Un dato también importante es que garantizaremos el abastecimiento de combustibles tanto en los aeropuertos como en las gasolineras […] Es importante destacar que no ha habido desabasto como se ha mencionado, no ha habido desabasto, no ha habido violencia y tampoco ha habido saqueos, esto que se ha dicho en algunas redes es falso, pero por supuesto que tampoco queremos que suceda, está entonces garantizado y normalizado la actividad económica que genera todo el movimiento que hoy aquí ya salió, en los tráiler y el tiempo de entrega de estos productos”, finalizó.

Con información de Más Noticias BCS