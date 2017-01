De 184 choques en diciembre, 138 fueron por hombres que no cedieron el paso: Tránsito La Paz

En lo que respecta a las mujeres, solo ocasionaron 34 de estos accidentes en sus distintas formas, como choque a objeto fijo, contra motocicleta, salida del camino o atropellamiento de persona

La Paz, Baja California Sur, (BCS). La Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz, dio a conocer que, durante el periodo vacacional del mes de diciembre, se presentaron al menos 184 choques en esta ciudad capital, resaltando que 138 de ellos, fueron provocados por hombres, por no ceder el paso a vehículo con preferencia, invadir carril, exceso de velocidad o no hacer alto de disco entre otras modalidades.

En este sentido, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, expresó que del total de accidentes antes mencionados, las estadísticas se manejaron bajo las siguientes causas: 43 fueron por no ceder el paso; 33 por otras causas; 32 por invadir carril; 28 por no guardar la distancia reglamentaria, así como 24 más por exceso de velocidad; 17 por no hacer el alto de disco y 7 accidentes por pasarse la luz roja.

Así mismo, la dependencia manifestó que los tipos de accidentes fueron por 8 modos distintos, entre las que destacan: 138 choques entre autos; 12 contra objetos fijos; 8 contra motocicletas y 7 volcaduras, así como 7 salidas de camino; 5 atropellamientos de personas; 5 para otro tipo de accidente y por último 2 choques contra bicicleta.

Cabe recordar que de estos 184 accidentes vehiculares que se presentaron en el Municipio de La Paz, solo 34 de ellos fueron realizados por mujeres, indicando que 12 más no se supo quién los efectuó, por darse a la fuga.

Finalmente, la Dirección de Tránsito Municipal, explicó que el saldo humano, fue de 47 lesionados, 2 fallecidos y 11 más en estado de ebriedad, por lo que se espera que las estadísticas disminuyan considerablemente, con el paso de este periodo vacacional decembrino.