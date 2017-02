Hay 20 demandas contra el Ayuntamiento de La Paz por despidos de personal: Jurídico

Sobre la cantidad necesaria para cubrir este concepto de los nuevos recortes – otros 500 aproximadamente – no tiene un número exacto, dijo el Director de la Consejería Jurídica, pues depende mucho de la antigüedad y del sueldo que tengan los candidatos a despido

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director general de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de La Paz, Santiago Leal Amador, informó que, después del despido de personal masivo que realizó la administración – desde el 2015 que entró – 20 han sido las demandas que hay en contra del Municipio “por despido injustificado”, las cuales están en proceso de negociación.

“De las demandas derivadas de este programa de retiro, tenemos aproximadamente, notificadas 20 demandas […] están en proceso, sin embargo, estamos en proceso de negociar con los trabajadores; el motivo del despido es porque no ha habido acuerdo en los montos a indemnizar entre el Ayuntamiento y los trabajadores, nosotros creemos que vamos a llegar a un buen acuerdo”.

Leal Amador comentó que el Presidente Municipal de La Paz tiene contemplado continuar con una segunda parte de los despidos, pues se pretende adelgazar aún más la nómina del Municipio; pero, el recurso económico es la razón que ha impedido que esto se lleve a cabo.

“El alcalde, efectivamente, trae planeado un programa para seguir adelgazando la nómina, sin embargo, no tenemos todavía la instrucción de iniciar con esos procesos; efectivamente, uno de los temas importantes que detiene el avance de este programa es tener la disponibilidad económica para poder ir negociando la salida de los empleados que vayan a entrar en esta etapa, no tenemos aún fecha, al menos el alcalde no la ha proporcionado, no nos ha girado la instrucción, pero es uno de los proyectos para este año”.

Sobre la cantidad necesaria para cubrir este concepto de los nuevos recortes – otros 500 aproximadamente – no tiene un número exacto, dijo el Director de la Consejería Jurídica, pues depende mucho de la antigüedad y del sueldo que tengan los candidatos a despido.

“No sabría decirte, hasta este momento, el Ayuntamiento ha erogado más de 27 millones de pesos en indemnizaciones de trabajadores que se fueron, serán cerca de 500 trabajadores; cuánto vaya a ser el monto final, lo desconozco, porque varía dependiendo del nivel del trabajador, del suelo y la negociación que se dé con ellos.

“Sí, en la primera etapa se corrió a la gente, o se despidió o se negoció con la gente que tenía menor tiempo en el Ayuntamiento, y obviamente, menos sueldo; ahorita, ya es más complicado, porque la gente que está ahorita trabajando, ya pasa de más de 5 años de servicio”, finalizó Leal Amador.