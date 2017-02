200 maestros de Educación Especial en BCS fueron capacitados; proponen enseñar con el juego

El especialista comentó que el juego en la educación especial es una necesidad, por lo que es necesario adaptar estrategias y mejores alternativas a través de actividades lúdicas

La Paz, Baja California Sur, (BCS). El titular del Departamento de Educación Especial de la Secretaría de Educación Pública, (SEP), en el estado, Luis Manuel Aguilar Rubio, dio a conocer que a través de una serie de talleres, se capacitaron a 200 maestros de educación especial en la entidad, donde se propuso que por medio del juego, es posible lograr aprendizajes significativos para los niños.

Los talleres constaron con las siguientes temáticas: Estrategias Lúdicas para el Desarrollo Integral y Adecuaciones, así como Diversificaciones Curriculares para Mejorar el Aprendizaje en el Aula, donde se trató de implementar la estrategia de actividades lúdicas para realizar adaptaciones curriculares, asegurando con ello una mejor alternativa para potenciar los aprendizajes de los alumnos que así lo requieran.

En este sentido, el consultor académico internacional e instructor, Edgar Ismael Martínez Palafox, expresó que durante dicha capacitación, se tenía como propósito que los maestros conocieran la importancia del juego como un medio importante para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues a través del estímulo que generan los juegos, que se puede ayudar a los niños en cualquier campo formativo.

Así mismo, Martínez Palafox mencionó que de igual manera, no solo se trabajó con docentes, sino que también se mantuvieron actividades con padres de familia en el taller, con el tema ¿Por qué no aprenden los niños?, donde los padres expusieron lo que acontece en casa con sus hijos, haciendo conciencia en ellos, sobre la parte importante que recae en ellos, señalando que los maestros no son responsables de la educación de sus hijos, y que para lograr resultados satisfactorios, se debe trabajar en conjunto.

Finalmente, el especialista subrayó que, existen muchos medios para educar a cualquier tipo de niño, considerando siempre que la comunicación es una vía importante, indicando que ni las amenazas ni los premios deben ser permitidos, evitando el chantaje con sus pequeños y estableciendo límites firmes, pero sin dejar de escuchar lo que sus hijos tienen que decirles.