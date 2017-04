En 2016, Beneficencia Pública de BCS entregó más de 420,000 pesos en apoyos para la salud

Se tomaron en cuenta personas que no contaban con los servicios de salud IMSS o ISSSTE, así como aquellos que en su cobertura popular no no se contemplaba dicho tratamiento

La Paz, Baja California Sur (BCS). El secretario de la Administración de la Beneficencia Pública Estatal en Baja California Sur, Víctor George Flores, dio a conocer que durante el 2016 cerca de 135 personas resultaron beneficiadas con tratamientos, medicamentos e incluso hospitalización ‘gratuita’, luego de invertir cerca de 420,000 pesos en este ramo.

En ese sentido, el servidor público informó que dicha inversión benefició a 135 personas que no contaban con los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), incluyendo a aquellos derechohabientes del Seguro Popular, cuya enfermedad no se encontrara dentro del programa.

Por otro lado, para recibir tales apoyos se realizaron estudios socio-económicos a detalle por parte del personal calificado dentro de la institución, pues tales beneficios son entregados exclusivamente a familias con una legítima necesidad.

Así mismo, el funcionario estatal explicó que, a pesar de las limitaciones presupuestales para la Beneficencia Pública de BCS, se mantiene una estrecha coordinación con el gobierno federal y las instituciones de salud, siendo, en algunos casos, estas últimas las responsables de buscar una solución inmediata a los pacientes, para lograr llevar estos beneficios a las familias sudcalifornianas que más lo necesiten.

Además, se dio a conocer que durante el año pasado se otorgó el apoyo para tratamientos de quimioterapia, los cuales pueden rebasar hasta los 30,000 pesos cada uno; de igual manera se logró dar seguimiento a los pacientes que han recibido estos beneficios, mejorando así sus oportunidades en cuestiones de salud.

Finalmente, el servidor público enfatizó la importancia de otorgar estos apoyos a familias realmente necesitadas, pues los apoyos van desde la exención de pagos hospitalarios y estudios, tratamientos e incluso el pago de medicinas.