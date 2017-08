El 25 % de electores en BCS no ha hecho cambio de domicilio; son cerca de 70,000 personas: INE

Sobre el número de personas que cuentan con credencial actualizada, hasta los primeros 7 meses del 2017, Los Cabos supera a La Paz con un poco más de 1,000 electores – esto en Lista Nominal –, dato que se podría incrementar una vez acercándose el proceso electoral del 2018

La Paz, Baja California Sur (BCS). El vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral (INE), en Baja California Sur, Rául Zúñiga Meza, informó que cerca más del 25 % de las personas que viven en Los Cabos, así como en La Paz, no han hecho cambios de domicilio, colocando a la entidad con un porcentaje alto en este rubro.

“Nosotros en Baja California Sur tenemos un porcentaje elevado de cambios de domicilio no declarados, más del 25 % de la zona de Los Cabos, y, una parte en la zona de La Paz nos aumenta el universo de personas que no han cambiado su domicilio, que aun residiendo en la entidad siguen conservando su domicilio anterior, digamos que la gente que se va de La Paz a Los Cabos no hace el cambio de domicilio”.

Dicha cantidad, representa alrededor de 70,000 a 80,000 residentes en el estado que deben de actualizar ante el INE el lugar donde viven; esto, dijo Zúñiga Meza, afecta e inhibe la votación en las elecciones.

“Estamos hablando cerca de 70,000 a 80,000 personas las que deben de hacer su cambio de domicilio […] Eso afecta en el momento de las elecciones e inhibe el voto. Para nosotros es muy importante que la gente regularice su credencial y haga su cambio de domicilio”.

“Al corte del 4 de agosto, pudiera decirle que Los Cabos ya es el municipio con más población, electoralmente hablando, evidentemente debe de haber más población; electores, de 18 años y más, el municipio de Los Cabos tiene credencializados 198,293 y La Paz está con 197,270.

“Esto significa que el municipio de Los Cabos tiene el 39.73 % de los electores del estado, andaremos arriba del 40 % cuando lleguemos al proceso electoral de julio del año que entra”.

En el resto de los municipios, “Comondú tiene 52,060 posibles votantes, Mulegé cuenta con 39,837 y Loreto con 11,690”, añadió el Vocal del RFE.

Finalmente, respecto al número de electores a nivel distritos en Baja California Sur, el Distrito 01 cuenta con el 43,29 % de éstos, el Distrito 02 el 56.67 %, mientras que el 0.044 % corresponde a residentes en el extranjero.

“Los distritos electorales federales tienen, el Distrito 01 con 216,127 y el Distrito 02, tiene 283,023. Cuando se haga el ajuste de la nueva distritación para comenzar el proceso electoral ya quedarán balanceados, equilibrados”.