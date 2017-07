El 50 % de la corrupción está en el ciudadano; el resto, en las instituciones: SSPE BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ismael Sigala Paéz, titular de la Subsecretaría de Seguridad Pública (SSPE) en Baja California Sur, declaró que el 50 % de la corrupción está en el ciudadano y el resto en las instituciones, como la policía, lo cual – dijo – no es noticia ni nada nuevo; pero, aseguró que se está trabajando para despedir a este tipo de elementos y mejorar al cuerpo policíaco en la entidad.

“Las instituciones tenemos un gran compromiso y tenemos que trabajar para transformar la organización y el trabajo que estamos haciendo al interior de nuestras instituciones; lo decía yo hace rato, el 50 % de la corrupción está en el ciudadano, entonces también el ciudadano tiene que trabajar en eso […] (el otro 50 %) está en las instituciones, eso no es noticia ni es extraño para nadie, dentro de servidores públicos, como policías que extorsionan a los ciudadanos y sobre ellos estamos muy prontos para despedirlos de la institución”.

Respecto a la depuración policías, Sigala Paéz informó que quedan pendientes por depurar a 300 elementos, de un total de 2,500; asimismo, anunció que se hará la destitución en todos los municipios, así como a nivel estatal y todas sus dependencias.

“Les aviso que dentro de muy poco tendremos una depuración en todos los municipios, cada municipio estará diseñando sus tiempos, su estrategia, su forma; pero estoy seguro de que, antes del mes de septiembre todos los municipios, el Estado, la Procuraduría de Justicia, estaremos depurando nuestras instituciones, de eso tengan la seguridad.

“Estamos hablando de alrededor de, en todo el estado, cerca de 300 elementos de todas las instituciones, de un total de 2,500”.

En ese mismo sentido, añadió que, aparte de la depuración de policías, se capacitará a todo el cuerpo policíaco tantas veces como sea necesario para que den resultados en las calles, pues aseguró que será la única forma en que la ciudadanía tenga otra imagen de ellos.

“Pero nosotros estamos haciendo nuestra parte, estamos depurado las policías y tener elementos confiables, capacitación y más capacitación, tanta como sea necesaria; y la última, resultados en la práctica, el trabajo en la calle con resultados es lo único que va a hacer que la gente cambie la imagen y la percepción que tiene del policía”.

Finalmente, el subsecretario de Seguridad Pública en BCS pidió a la gente que utilice el prefijo 089 para realizar denuncias anónimas ante cualquier situación.

“Son varias las formas, el 089 es un teléfono 100 % confiable, sin embargo, creo que la gente no tiene la información suficiente sobre el uso de este prefijo, el 089 no registra datos sobre la persona, datos que son personales o que pueda comprometer al ciudadano; solamente registramos aquellos datos que nos permitan como motivo de una investigación para dar seguimiento al suceso. A la gente no se le obliga a entregar más información de la que ella quiera proporcionar. Es completamente anónima”.