El 70 % de los choferes de transporte público en La Paz tienen problemas de salud: Médico

La Paz, Baja California Sur (BCS). Cerca del 70 % de los conductores del transporte público en la Capital del estado tienen problemas de salud, principalmente diabetes e hipertensión, lo que pone en riesgo a los usuarios por un posible accidente, debido a una complicación de ésta, así lo informó el coordinador de médicos legistas en la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal (DGPPPyTM) de La Paz, José Luis Martín Urías Corrales.

“Le puede decir, en un número aproximado, que el 70 % de los conductores tienen problemas de salud, y me refiero a lo que es diabetes e hipertensión, es un número muy alto, y estoy hablando de que es algo muy delicado y que no se están atendiendo, muchos de ellos no tienen una prestación médica en un instituto de salud”.

Durante el 2016, derivado de esta situación, fueron alrededor de 5 conductores de transporte público, entre taxis y colectivos, a quienes se les invitó a dejar de conducir, pues corrían el riesgo de sufrir un infarto, explicó Urías Corrales.

“Se tuvo que turnar el tema a Seguridad Vial y tuvimos que invitar a algunos conductores, a algunos de taxis y otros de camión, que ya no podían conducir en esas condiciones porque la hipertensión estaba sumamente elevada y podía provocarse un infarto cerebral o cardiovascular […] en esta ocasión, fueron alrededor de 5 personas, que hubo la necesidad de pedirles que dejaran la unidad […] fue en el transcurso del año 2016”.

El Coordinador de Médicos Legistas de la DGPPPyTM en La Paz señaló que las razones pueden ser las largas jornadas laborales que llevan a cabo, sumados de la mala alimentación o complicaciones por la diabetes.

“Claro que los pone, se debe de tener un control más específico […] Hipertensión, pueden ser lo extenuante de las horas de trabajo; pero, también la diabetes va a agregado a ello, relacionado con la obesidad mórbida que puedan tener, o la mala alimentación”.

Finalmente, el doctor comentó que se busca que los choferes de las unidades tengan una salud íntegra, quizá no al 100%, pero sí deben de llevar un control médico en estas dos enfermedades, pues, de no hacerlo, podrían causar una tragedia.

“En el caso de lo que es la salud íntegra de un conductor, es precisamente eso, que sean personas que si bien no sanas al 100 %, que tengan un control médico en la cuestión de lo que es hipertensión, diabetes, entre otros problemas que pueden generar un accidente al momento de conducir un vehículo de esta naturaleza […] por ahí tenemos que promover ese servicio, a través del Seguro Popular u otra institución”.