8 años sin ciclovía en Forjadores

El actual ayuntamiento hasta el momento y en comparación con la anterior, lleva un 0 en calificación en lo que respecta a la ampliación de infraestructura segura para los ciclistas

Las promesas no empobrecen, dijo Kumamoto al criticar la forma en la que los políticos hacen campaña convencional: con una sonrisa en la cara y sin intenciones de cumplir lo que sale de sus bocas.

Así pasó con la administración del XIV ayuntamiento, donde se comprometió la ex-alcaldesa a edificar más de 20 kilómetros de ciclovías en La Paz, y de no ser por los 2.4 km de la ciclovía del malecón se quedaba en ceros. El problema del “peor es nada” es que vivimos décadas eligiendo personas ajenas a la ciudad, ajenas al barrio, lo que tiene por consecuencia el enriquecimiento ilícito, el desvío de recursos, el endeudamiento público y la falta evidente del cumplimiento de promesas, dejándonos vulnerables.

La memoria política es importante para entender cómo es que las negligencias y responsabilidades institucionales no solo recaen en la administración actual, ya que es necesario atar cabos en la búsqueda de comprender nuestra situación actual de atropellados y muertes en las calles de esta ciudad.

El actual ayuntamiento hasta el momento y en comparación con la anterior, lleva un 0 en calificación en lo que respecta a la ampliación de infraestructura segura para los ciclistas, y en lo que respecta a cumplir promesas de campaña con sus ciudadanos. Armando Martínez se comprometió a rehabilitar la ciclovía Forjadores, pero hasta el momento más allá de limpiarla no ha cumplido más, estando en sus manos el retiro de tomas de agua, parabuses mal ubicados, locales comerciales utilizando de estacionamiento (objetos que se encuentran obstaculizando este espacio). Lo peor es que no ha etiquetado un solo peso para la restauración de dicho espacio a pesar de que lo puede hacer, una vez más es cuestión de voluntad política no de pesos y centavos.

No todo es amargo con esta administración, a finales del año pasado una organización no gubernamental junto con una empresa prominente de urbanismo local elaboraron un proyecto ejecutivo de la restauración total de la ciclovía Forjadores (con dinero donado), requisito indispensable para poder solicitar recurso federal y local para comenzar obras de rehabilitación en dicho espacio, responsabilidad que no le corresponde a particulares sino a departamentos muy específicos del ayuntamiento: Obras Públicas Municipales, imagen urbana y a las 2 anteriores directoras del IMPLAN La Paz (Elena Rubí Espinoza & Patricia Jimenez).

Esto último nos deja ver la evidente falta de preparación de algunos funcionarios y la urgente necesidad de una capacitación, regularización y actualización constante de los mismos ¿cómo resolver este inconveniente? pues como lo ha declarado en constante ocasiones Sandino Gámez:

Eliminando el outsourcing o subcontratación en los servicios públicos estatales y municipales. Fomentando el Servicio civil de carrera para todos los organismos públicos estatales y municipales, y generando una Planeación presupuestal participativa.

También valdría la pena fomentar un vínculo directo y constante entre el congreso del estado y el municipio más allá de participar en actividades que fomenten el culto a la personalidad, como algunas y algunos diputados lo han estado haciendo. Este vínculo debería de ser participando presencialmente en las sesiones de cabildo, colaborando con los regidores en las diversas comisiones que se relacionen con el congreso en temas de reformas, y en los que haya una forma vincularse con el Presupuesto de Egresos del Estado.

Está en nuestras manos que nuestros diputados se vuelvan participativos, más cercanos con su comunidad y se involucren en la solución tangible de nuestros problemas comunes (como la restauración de la ciclovía forjadores). Dejar que se gasten nuestros impuestos en fomentar su imagen solo va a suceder si nos involucramos, si los involucramos como lo ha hecho la activista y futura ingeniera ambiental quien subió al alcalde a nuestro precario sistema de transporte (no es poca cosa).

La respuesta no está en “lo imposible” si no en actuar en consecuencia contra lo impensable:

Que la ciudadanía ponga cada vez más contra las cuerdas a la opacidad, al clientelismo electoral, a la corrupción y al desvío inadecuado de nuestros impuestos, cosa que ya sucede, pero para ganar necesitamos más manos. Para recuperar la seguridad vial y un espacio público como la ciclovía forjadores necesitamos más mentes, más almas ¿te unes?