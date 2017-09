El 80 % de docentes en Conalep BCS ganan hasta 15,000 pesos quincenales; piden más: Director

El director general del Conalep en BCS aseveró que “por ningún motivo”, se pueden poner en riesgo las finanzas de la institución educativa, pues dijo que ésta no sólo es sueldo; y, aunque respetan la decisión de ir a paro de labores, no la comparten, pues los afectados son los alumnos

La Paz, Baja California Sur (BCS). Entre el 70 y el 80 % del personal docente del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Baja California Sur, ganan hasta 15,000 pesos quincenales, informó el director general, Antonio Álvarez Romero, esto después de 10 días de haber estado la huelga en dicha institución, y en donde los maestros siguen insistiendo en el aumento de su salario.

“Es de acuerdo con número de horas, el que tiene más horas gana alrededor de 10,000 a 15,000 pesos a la quincena […] en el caso de Conalep, el que tiene más, son 20 horas; Conalep, desde el 2005 a la fecha, tiene suspendida la ampliación a la cobertura, es a nivel nacional, no es cuestión de Baja California Sur. Entonces, no podemos crecer en horas, no podemos crecer en planteles porque se necesita modificar la ley […] Estamos hablando aproximadamente de un 70 u 80 %, de los que tienen 20 horas, y son 75 maestros”.

En ese mismo sentido, Álvarez Romero dijo que ellos continúan insistiendo con el aumento a su salario, el cual no se puede modificar debido a que es un recurso dado por la Federación y no a nivel estatal; por consiguiente, el Gobierno del Estado ofrece mejorar la parte de las prestaciones que tienen.

“Ellos siguen insistiendo en el punto del salario, ellos quieren que se repercuta más en el salario […] nosotros en salario no podemos, el 3.08 % es de la Federación, ese de lo dio a nivel nacional a todos los subsistemas, a básicas, secundarias. El salario no se puede subir, eso es algo que no podemos comprometer porque ese recurso no lo tendríamos, el 3.08 es el salario que se va a ganar, más las prestaciones ligadas al salario, que hablamos de aguinaldo, prima vacacional. En las prestaciones sí estamos en la mejor disposición”.

El director general del Conalep en BCS aseveró que “por ningún motivo”, se pueden poner en riesgo las finanzas de la institución educativa, pues dijo que ésta no sólo es sueldo; y, aunque respetan la decisión de ir a paro de labores, no la comparten, pues los afectados son los alumnos.

“No pondríamos, por ningún motivo, como se lo hemos dicho a ellos, en riesgo las finanzas del Colegio, (Conalep) tiene operatividad, tiene muchas cosas que hacer, no todo es sueldo lamentablemente; somos respetuosos de la decisión de irse a la huelga, no la compartimos de ninguna manera porque son 1,700 jóvenes que están sin clase”.

Álvarez Romero aseguró que se está en la mejor disposición de llegar a una negociación, se han hecho varias contrapropuestas, esperando que sean aceptadas, o sino, realizar los ajustes necesarios o analizar en qué partes sí se puede ceder a las exigencias del Sindicato de Docentes.

“Me preocupa la situación de los jóvenes, hay más de 1,700 perdiendo clases. Nosotros estamos en la mejor disposición de seguir trabajando, de seguir negociando, hemos hecho 4 contrapropuestas y yo espero que, mañana o pasado, el Sindicato ya se acerque con nosotros de vuelta y nos haga la contrapropuesta y ajustar nuestros números, siempre les hemos estado diciendo eso, para ver en dónde podemos nosotros cumplir y en dónde no puedo cumplir como representante del Colegio”.

Finalmente, el directivo refirió que, dependiendo de las negociaciones, espera que dentro de esta misma semana se logren los acuerdos para terminar con la huelga que ha afectado a más de 1,700 alumnos en los municipios de La Paz y Los Cabos.

“Estamos esperando a los compañeros del Sindicato a que se acerquen con nosotros […] no es tan complicado, pero podría ser en el transcurso de la semana, ojalá, confío en que los compañeros del Sindicato estén en la misma situación y preocupación de un servidor de las clases que están perdiendo los jóvenes”.