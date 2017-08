De 907 multas por estacionarse en zona de discapacidad, sólo 42 han pagado: Tránsito La Paz

Estos números, se traducen en que, según la multa establecida para los infractores, que es de hasta 7,304 pesos, no se han pagado 5 millones 857,808 pesos al Ayuntamiento de La Paz, dinero que podría entrar a las arcas municipales

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de Vialidad, Transporte y Peritaje, de Tránsito Municipal de La Paz, Julio César Mendoza Meza, informó que, en los casi 2 años que lleva la actual administración, se han levantado 907 multas a personas que se han estacionado indebidamente en cajones exclusivos para personas con discapacidad; pero, de éstas, sólo 42 han sido pagadas por los infractores, y 63 fueron canceladas.

“Durante esta administración hemos infraccionado a personas que se estacionan indebidamente en paraderos, cajones y rampas de ascenso y descenso exclusivos para personas con discapacidad, y hemos ingresado 907 infracciones; de éstas, solamente 42 han sido pagadas, pendientes por pagar 802 y canceladas, 63.

“Las canceladas son porque hay plazas comerciales que dividieron los cajones para personas con discapacidad, para personas de la tercera edad y para mujeres embarazadas; entonces, muchas veces nos acreditan que sí es una persona de la tercera edad o embarazadas”.

Estos números, se traducen en que, según la multa establecida para los infractores, que es de hasta 7,304 pesos, no se han pagado 5 millones 857,808 pesos al Ayuntamiento de La Paz, dinero que podría entrar a las arcas municipales.

“Nos llama la atención el número de infracciones que no pagan, aquí es un llamado a los ciudadanos puesto que, si bien son infracciones de gente que se estaciona en un lugar inadecuado, indebido, obstruyendo el paso de una persona con discapacidad, y todavía no tiene la educación o civilidad vial para venir y pagar la infracción que le corresponde; son 802 infracciones que el ciudadano no paga, a pesar de haber cometido una infracción de no haber respetado el espacio reservado para personas con discapacidad”, señaló Mendoza Meza.

Pero, para aquellas personas que fueron multadas en este rubro, y que requieran hacer algún trámite en su vehículo tendrán que pagar los 7,100 pesos de la multa pendiente para poder proseguir con éste, pues no existen descuentos en este tipo de infracciones, comentó el Director de Vialidad.

“Por supuesto, tienen que estar pagada. Esta infracción y la de alcoholímetro, son las únicas infracciones que no están sujetas a ningún tipo de descuento o convenio, se tiene que pagar el total de la multa.

“Sí ha servido, de alguna manera, la gente se preocupa por lo que va a pagar; al final de cuentas, quizá no ha pagado, pero cuando necesita un trámite de su vehículo lo tiene que pagar a fuerzas. La gente sí entiende porque se le sanciona en el bolsillo y de que tiene que pagar una multa bastante considerable y en un solo pago, lo que ha provocado que disminuyan las infracciones”.

Los lugares en donde más de levantan las infracciones es en la zona centro, informó el funcionario municipal; y, las razones que dan las personas al estacionarse son “sólo vengo un momento o me bajé de carrerita”, pero hay ciudadanos que no entienden que ese espacio se destinó para discapacitados por la dificultad que tienen para desplazarse.

“En la zona centro, es donde la gente se estaciona más en los cajones azules, y, en algunas plazas comerciales […] (la gente) dicen que sólo van un momento, que se bajan de carrerita, en la zona de bancos; entendemos que la gente se quiere estacionar cerca del lugar donde va, pero hay que entender que es muy difícil para la persona con discapacidad el poderse trasladar o caminar en un trayecto largo, es por eso por lo que se les crea una rampa o espacio”.

Finalmente, agregó que entre un 40 y un 47 % de las infracciones de dan por las diversas denuncias ciudadanas, ya sea por medio de redes sociales, mensajes instantáneos o llamadas. Y, por otro lado, dijo que la oficial, Alma Guadalupe Toledo, es la que más trabaja en esta área, levantando prácticamente el 50 % de los reportes registrados.

“En porcentaje, estaríamos hablando de un 40 a 47 % que son reportes, que nos llaman, o por redes sociales o envían mensajes al Whatsapp de Tránsito […] y la mayoría de las ocasiones, son las que hace el oficial, tenemos a la famosa comandante Toledo, que es la que atiende más este tipo de reportes […] lo que se busca no es infraccionar, sino que entiendan que es un respeto al espacio de una persona con discapacidad.

“Digamos que, de los reportes, ella se avienta la mitad, pero se avoca a atender este tipo de infracciones”, dijo.