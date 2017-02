Acceso a Balandra no se cobra a locales; viene dentro de paquetes turísticos: Conanp BCS

Bermúdez Almada señaló que este cobro no es exclusivo en Baja California Sur – o en Balandra – sino que se aplica en todas las 181 áreas naturales protegidas que existen el país

La Paz, Baja California Sur (BCS). El director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en Baja California Sur, Benito Bermúdez Almada, aclaró la información que circuló en redes sociales y medios de comunicación, sobre el cobro de hasta 333 pesos para entrar a la playa Balandra, en La Paz, explicando que éste sí se está realizando, pero no es a la comunidad local, sino aquellas personas que paguen un servicio turístico a la zona, es decir, viene incluido en los paquetes que ofrecen los servidores turísticos.

“Los paceños no pagamos, la sociedad local no paga, los tripulantes de las embarcaciones, los operadores, pagan solamente los visitantes que van al sitio […] La ley es bastante clara y dice que solamente se aplicará este cobro a los visitantes turistas, las excepciones son los ciudadanos locales, los niños, las personas con discapacidad, los adultos mayores, a esos no se les cobra […] Dentro del paquete va el cobro de derechos”.

Semanas atrás, la Conanp, a través del Área de Protección de Flora y Fauna Balandra (APFF Balandra), había anunciado que iniciaría la implementación del Programa de Cobro de Derechos de dicha Área Natural Protegida, la cual alcanzaría hasta 333 pesos a turistas.

Bermúdez Almada señaló que este cobro no es exclusivo en Baja California Sur – o en Balandra – sino que se aplica en todas las 181 áreas naturales protegidas que existen el país; y, al final, no se le cobra directamente a la persona, sino que son los servidores los que tienen que hacer esta recaudación al incluirlos en sus paquetes ofrecidos.

“Se cobra 33 pesos por persona-por día; pero, es un cobro que, insisto, se hace a nivel nacional, tenemos 181 áreas naturales protegidas y en todas se cobra, en Balandra se está cobrando; nunca se le cobra al turista, es el obligado solidario, es decir, el prestador de servicios turísticos el que tiene la obligación de hacer esa recaudación”.

“No es Balandra, son 181 áreas naturales protegidas, en todas las áreas naturales protegidas del país se cobra, se cobra desde los años 70’s”, agregó el funcionario.

También, en el anuncio se dijo que existiría en Balandra la instrumentación del cobro de derechos para uso, goce o aprovechamiento recreativo del área, para apoyar la operación no básica, infraestructura y sostenibilidad financiera en apego a la Ley Federal de Derechos en su artículo 198-A fracción II, con un costo de 32 pesos por brazalete y 333 pesos para los pasaportes, en el ejercicio fiscal 2017.

En ese sentido, el Director de la Conanp comentó que este cobro se está realizando desde el 2016 y que, por este concepto, ya se han ingresado alrededor de 6 millones de pesos.

“A la fecha, ya son decenas de miles de pesos que han estado ingresando en el 2016 y en este 2017 también, y se hace, insisto, a través de los operadores turísticos […] Hay aproximadamente 40 millones de pesos que se cobran a nivel nacional, en Baja California Sur son del orden de los 6 millones de pesos”.

“Se va directamente a Tesorería de la Federación y se regresa para acciones de protección y de conservación, así está establecido en la propia Ley Federal de Derechos, artículo 198”.

Finalmente, Bermúdez Almada añadió que, si no se realizara este cobro, la Comisión caería en un incumplimiento de una disposición federal; asimismo, añadió que la sociedad paceña pensó que se le cobraría a esta, pero que no es así.

“A través del obligado solidario, no lo vamos a aplicar, (ya) está, desde el año 2012, en caso de que no se aplique, estamos en sanción nosotros por incumplimiento de una disposición normativa federal; se ha cobrado, lo que pasa es que la gente se asustó porque los paceños pensaron que se les iba a cobrar, no, es al visitante”.