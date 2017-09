Accidentes de este lunes en La Paz dejaron 4 lesionados: Tránsito

En ese sentido la dependencia informó que no hubo personas detenidas, fallecidos o vehículos remitidos ante la autoridad; así mismo, los agentes no detuvieron a ninguna persona por conducir en estado de ebriedad.

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM) informó que este miércoles 13 de septiembre del año en curso, en la capital de la media península se habrían registrado 6 accidentes viales, de los cuales habrían resultado 4 personas lesionadas; además de 285,500 pesos en pérdidas materiales.

En ese sentido la dependencia informó que no hubo personas detenidas, fallecidos o vehículos remitidos ante la autoridad; así mismo, los agentes no detuvieron a ninguna persona por conducir en estado de ebriedad.

El hecho de tránsito que se destacó de la jornada de este miércoles 13 de septiembre del año en curso, por haber derivado en una volcadura con 3 vehículos involucrados, se dio en las calles del Libramiento Daniel Roldán entre Francisco J Mújica y y Agustín Olachea, de la colonia Villa Santa María, donde a causa de que uno de los 3 conductores invadió un carril que no le corresondía, lo que provocó un impacto que derivaría en una volcadura que dejó a una mujer de 27 años de edad, lesionada.

La víctima fue trasladada a bordo de una unidad paramédica a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde fue atendida por el médico en guardia y diagnosticada como policontundida, además de una herida frontal, siendo dada de alta posteriormente. Cabe a destacar que este accidente de tránsito también fue el más caro que Tránsito La Paz reportó, pues los daños sólo de este hecho ascendieron a los 193,000 pesos aproximadamente.

Los otros incidentes que dejaron lesionados, se dieron en las colonias Fidepaz, Centro y Guerrero, por causas como invadir carril, no ceder el paso a quien tenía la preferencia en el cruce y no hacer el alto de disco correspondiente. Según el reporte de tránsito, todos los afectados fueron dados de alta momentos después de ser atendidos, ya que afortunadamente, sus heridas no ponían en riesgo su vida.