Accidentes viales en La Paz este martes, dejaron una persona lesionada y 100,000 pesos en daños

La Paz, Baja California Sur (BCS). La Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de La Paz (DGSPPPTM) informó que, según el registro que diariamente emite la dependencia, este martes 25 de abril, en la capital de la media península se tuvo conocimiento de que se habrían suscitado 4 accidentes, de los cuales afortunadamente sólo una persona resultó lesionada.

De estos, no resultaron pérdidas humanas, personas detenidas, conductores en estado de ebriedad, ni vehículos remitidos ante la autoridad correspondiente; los daños materiales ascendieron a 101,500 pesos en pérdidas económicas.

De los accidentes de este martes se destacó un choque en donde se vieron involucrados 3 vehículos, suscitado en las calles de Agustín Olachea y el bulevar Luis Donaldo Colosio, de la colonia Las Garzas de La Paz; sin embargo, ninguno de los 3 conductores resultaron heridos, pero los daños ascendieron a 64,000 pesos.

Por otra parte, en el hecho vial que dejó a una persona lesionada, se vio involucrado un camión y un vehículo tipo automóvil particular; aunque las causas fueron el no guardar la distancia correspondiente, la dependencia no informó de quién fue la responsabilidad del accidente; los hechos ocurrieron a alrededor de las 9:30 horas de este martes, en las calles de Santa Bárbara entre San Pedro y San Salvador de la colonia San Fernando en la capital de la media península.