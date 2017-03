Acopiar y comercializar combustibles está prohibido; se debe cumplir la ley: Gobernador BCS

En ese sentido, Mendoza Davis aseguró que se buscarán las alternativas para que estas personas tengan el suministro necesario para continuar con sus actividades.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que los elementos de seguridad de la Procuraduría General de la República (PGR) aseguraran 5,000 litros de gasolina transportados al municipio de Comondú, el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis, declaró que acopiar y comercializar combustibles no está permitido, bajo ninguna justificación, argumentando que las autoridades deben de hacer cumplir la ley.

“Sí, por supuesto, participó todo el Grupo de Coordinación en materia de seguridad, y bueno, creo que, en principio, la autoridad tiene la obligación de ejercer y hacer cumplir la ley y, pues el tener acopio de combustibles, así como los tenían, más allá de tener una razón justificada o no, no está permitido, mucho menos la comercialización […] no podemos permitir que se hagan estas cosas que, además, conllevan riesgos en materia de protección civil muy importantes de manera indiscriminada”.

Cabe recordar que, durante sesión ordinaria de la Diputación Permanente en el Congreso del Estado, el diputado Venustiano Pérez Sánchez pidió a las autoridades de seguridad estatales y federales que cesen los operativos que realiza la PGR en contra de aquellas personas que venden combustible a detalle en el norte del estado, pues justificó que, en esa área, aún no han encontrado alternativas de abasto de gasolina.

El legislador mencionó que, a raíz de este tipo de acciones emprendidas por la autoridad, y ante el temor de la población de incurrir en un ilícito, se ponen en riesgo actividades pesqueras, agropecuarias, turísticas, y en general, los movimientos cotidianos de familias de decenas de comunidades de los municipios de Comondú, Loreto, y Mulegé.

En ese sentido, Mendoza Davis aseguró que se buscarán las alternativas para que estas personas tengan el suministro necesario para continuar con sus actividades.

“Vamos a buscar la manera de que tengan su suministro, pero que no lo hagan poniendo en riesgo a la propia comunidad […] habremos advertido que existe ya un problema, y yo creo que no tendremos que estar haciendo operativos en todos lados para poderlos resolver; lo que tenemos que hacer ahora es alertarnos de los que está sucediendo, de la realidad que viven nuestras comunidades y buscar la mejor solución”.

El Ejecutivo Estatal aseveró que, de seguir con estas prácticas, incluso podría provocar alguna tragedia, como la quema de algún lugar, y que, a pesar de ser una necesidad, “no puede permitir tomar decisiones que no sean correctas”.

“Sí, pero tienen que haber mecanismos que garanticen la seguridad, imagínate qué pasa si tiran un cerillo ahí en donde tenían los compañeros rancheros, requieren ese combustible, por supuesto, qué tipo de desgracia humana puedes tener […] la necesidad no puede permitir tomar decisiones que no sean correctas”.

Cabe a destacar que el tema, se debate luego del aseguramiento de 5,000 litros de hidrocarburo, que fueron asegurados el pasado fin de semana, cuando, de manera anónima se alertó a las autoridades de los 3 niveles de gobierno, que en la carretera La Purísima-San Isidro, al norte del Municipio de Comondú, se dedicaban a la venta de hidrocarburos de forma ilícita, por lo que el combustible asegurado quedó a disposición del Fiscal de la Federación, quien continuará con el proceso legal correspondiente.

Sin embargo, Venustiano Pérez comentó que no se trata de ningún delito, pues no responde a la tipificación de robo, ni asalto.