Adán Ruffo, exalcalde de La Paz, se afilia a BCS Coherente; buscaría serlo por segunda vez

La Paz, Baja California Sur (BCS). Adán Enrique Ruffo Velarde, quien fuera alcalde de La Paz en el período de 1993 a 1996 一 y primer presidente del ayuntamiento bajo las filas del Partido Acción Nacional 一, se afilió la tarde de este sábado 1 de julio, al partido recientemente creado, BCS Coherente, manifestando que todavía tiene la pretensión de volver a estar en dicho cargo.

“Lo que me atrae mucho de BCS Coherente es que un partido nuevo, de hecho, es un partido ciudadano y pues eso es lo que principalmente me motivó a afiliarme a él […] me gusta que se agente joven, que pueden trabajar; nos espera un trabajo muy pesado en la campaña de proselitismo ya constitucional; y bueno, yo espero que ee trabajo se haga presente y poder ganar, nosotros estamos aquí para poder ganar”.

Sobre su intención de volver a gobernar La Paz, Ruffo Velarde comentó que ha saludado a los ciudadanos en las colonias, y que a éstos les ha venido a bien la noticia de regresar a la vida política.

“Sigue esa pretensión, y pues, hay que darle para adelante […] dentro de lo que me permite la ley, he estado caminando las calles, con el fin de saludar y reencontrarme con los paceños, y a todos les ha caído muy bien mi intención de regresar. Espero hacerlo y que me ayuden”.

Para el ahora integrante de BCS Coherente, la Capital del Estado está en constante cambio en el ámbito social, pero también considera que está detenida económicamente y está muy politizado.

“La Paz, en el aspecto social es un ciudad que se está moviendo; en el aspecto político, estamos muy politizados, aquí lo que sobra es política de todo mundo; y, en el aspecto económico, un poco detenida la economía […] Las opiniones que yo he tenido de la ciudadanía es que les han quedado a deber, con mucho, no están cubriendo las expectativas que ellos prendieron en la ciudadanía”.

Por último, Ruffo Velarde habló sobre el tema de la seguridad en el municipio, en donde dijo que, en caso de que se le diera la oportunidad de ser alcalde por segunda vez, trabajaría en el tema de la anticorrupción y organizar la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

“En primer lugar, hacer las cosas muy bien, con un respeto absoluto a la anticorrupción y organizar muy bien a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, dejar únicamente a los que saben, a los que son policías […] yo nunca permití que hubiera corrupción en la policía, inclusive, yo trabajaba todos los sábados con ellos”.

También, este 1 de julio, iniciaron oficialmente las actividades de BCS Coherente como partido político en la entidad, en donde ya podrán realizar todas las acciones político-electorales permitidas por la ley, así como tener representatividad en el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

Uno de sus primeros actos públicos, fue el tomar protesta a Jorge López Fierro y Jesús Antonio Lucero Montoya como presidente y secretario general, respectivamente, del Comité Directivo Municipal en La Paz.