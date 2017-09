Adán Ruffo es libre de recorrer la ciudad, siempre que no violente la ley electoral: PAN BCS

Mares Aguilar señaló que, en su momento, lamentó la salida de Ruffo Velarde como militante del PAN, pero aseguró que todos están en libertad de ingresar o salir, en caso de no estar a gusto dentro de dicha institución política

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que Adán Ruffo Velarde, exalcalde de La Paz, renunciara a su militancia al Partido Acción Nacional (PAN) en mayo pasado, y ahora se encuentre recorriendo las colonias de la Capital como delegado de BCS Coherente, Rigoberto Mares Aguilar – presidente estatal de los albiazules – declaró que es libre de hacerlo, sólo si no violenta las leyes y tiempo electores.

“Siempre y cuando no esté violentando la ley electoral, pues cualquier ciudadano está en su derecho de recorrer y tener contacto con la ciudadanía; habrá que ser muy cuidadoso y nosotros habremos de estar observando que ni él ni ningún otro personaje político, actor político de cualquier otro partido político violente la ley”.

En ese mismo tenor, agregó: “Yo no quisiera pensar que se está promoviendo como candidato, porque si no, estaría violentando y estaría cometiendo un delito electoral, toda vez que ni siquiera ha comenzado el proceso electoral”, sobre si existe posibilidad de estar recorriendo la ciudad con una intención de búsqueda de votos, toda vez que él mismo, en ocasiones anteriores, ha manifestado su interés de volver a ser Presidente Municipal.

Mares Aguilar señaló que, en su momento, lamentó la salida de Ruffo Velarde como militante del PAN, pero aseguró que todos están en libertad de ingresar o salir, en caso de no estar a gusto dentro de dicha institución política.

“Yo lo dije en su momento, es lamentable perder a cualquier militante de nuestro partido político; sin embargo, así como en nuestra institución hay absoluta libertad para ingresar, también, quien no se sienta a gusto, quien no esté conforme, quien decida que Acción Nacional ya no le representa, está en la absoluta libertad de irse y de participar en otros proyectos”.