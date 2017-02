Advierte alcalde de La Paz que amparos contra PGR siguen; “no quitaré dedo del renglón”, dice

"Nosotros no quitaremos el dedo del renglón hasta que no haya una postura de PGR ante estas demandas”, aseveró el alcalde de La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) – en su delegación de Baja California Sur – se declarara incompetente sobre las demandas que se interpusieron por los supuestos desvíos de recursos federales por parte de la anterior administración municipal, encabezada por Esthela Ponce Beltrán, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, informó que los amparos sí interpusieron y que continuarán hasta tener respuesta sobre el tema.

“Se metió el amparo ante PGR porque no hemos tenido ninguna información; entró el amparo y nos contesta PGR local que, derivado del monto de las demandas, el monto de dinero, se pasa a la Subprocuraduría de Atención a Delitos contra Servidores Públicos. El amparo sigue procediendo, si no pasó aquí, sigue allá”.

Fue días atrás cuando la PGR se declaró incompetente para resolver el asunto y que las indagatorias fueron remitidas a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia en la Ciudad de México a fin de que se proceda conforme a derecho.

En este mismo tenor, agregó el munícipe paceño: “Estamos en la espera de que la Subprocuraduría nos informe el estatus de cómo va, cuál es la ruta crítica que traen, sino tenemos información en un tiempo que creemos prudente, volveremos a insistir en este tema”.

Martínez Vega aseveró que él no puede señalar a nadie como culpable o inocente de desviar recursos, sino que deberá ser la dependencia federal quien resuelva el caso.

“Hoy los ciudadanos están muy pendientes de lo que pase, yo no puedo decir si son inocentes o culpables hasta no tener el veredicto de la PGR, ellos son los encargados de decirles a los ciudadanos qué es lo que pasó”.

Finalmente, el Presidente Municipal de La Paz dijo no atreverse a opinar sobre cuáles son las razones por las cuales la PGR no ha dado información al respecto al estado que guardan las denuncias; pero, aseguró que no quitará el dedo del renglón e insistirá hasta el último momento para tener una respuesta.

“No me atrevería a dar una opinión, yo siento nada más que hay u retraso y que los paceños y paceñas exigen que haya una explicación, y yo, como Presidente Municipal insistiré hasta el último momento; no sé si sea la carga de trabajo, tantos temas estatales que traen, pero nosotros no quitaremos el dedo del renglón hasta que no haya una postura de PGR ante estas demandas”.