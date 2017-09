Afectados por derrumbe del edificio en Chula Vista piden ser reubicados en San José del Cabo

Añadió que le piden encarecidamente a Infonavit, a Fovissste y a la hipotecaria, que revisen quien firmó esto, si le dieron dinero para que firmara, que revisen las autoridades como se ha prometido.

Los Cabos, Baja California Sur (BCS). El presidente del fraccionamiento Chula Vista, Sergio Rodolfo Lozoya Cuenca mencionó que, en el caso de los fraccionamientos de Chula Vista afectados por el paso de la Tormenta Tropical ‘Lidia‘ se buscará “que caiga quien tenga que caer, pero que la autoridad actual actué conforme a la ley, y castigue a quienes en su momento, permitieron la construcción en Zona de Riesgo“.

Sergio Rodolfo Lozoya Cuenca, en primera instancia agradezco todo el apoyo que nos han dado los medios desde que se empezó este camino hace más de 6 años, “cuando nos empezamos a dar cuenta que la empresa Homex nos había defraudado, el gobierno de ese entonces no hizo lo que tenía que hacer, y por desgracia ahora se sufrió la caída de un edificio”.

Indicó que en cuestión del edifico que se cayó, todos los vecinos se salieron 30 minutos antes de la desgracia; sin embargo, el líder de la colonia dijo invitar a todos los vecinos, a todas las autoridades para hacer mesas de diálogo, porque se busca una reubicaión.

“Nos defraudaron, nos mintieron, nos robaron, jugaron con la vida de nuestros hijos, de nuestras familias, un gran número de personas con discapacidad aquí, también somos una comunidad dormitorio, lo que quiere decir que pagamos nuestros impuestos, trabajamos, que creímos en todas las personas que nos vendieron esto”, dijo.

Continuó diciendo que creyeron también en todas las autoridades que tuvieron que firmar antes, que definitivamente no hay otra palabra que corrupción en todos los niveles de gobierno, ya que justificaron que últimamente, se han acercado personas de Homex para que paguen cierta deuda; “los hemos mandado al carajo, no vamos a dar ni un paso atrás, vamos a hacer manifestaciones pacíficas, vamos a estar con abogados, asesorados no queremos estar en una zona de alto riesgo”.

“No quiero ver vecinos el día de mañana que se les murió un niño, que se les murió el papá o una mamá, la negligencia de las autoridades en ese tiempo que autorizaron todo esto o la corrupción que tuvo que haber sido Homex, la que propuso todo esto, no es cuestión de dinero, no queremos dinero, queremos reubicación hay gente que no quiere saber nada de Infonavit, nada de Fovissste por los tipos de reglamentos que hicieron”.

“Que caiga quien tenga que caer, quien autorizó, quien se hizo de la vista gorda para que nosotros fuéramos defraudados y que jugarán con nuestras vidas, vamos a seguir hasta donde tope y lo vamos a hacer, no vamos a dar marcha atrás llevamos 7 años en esto, no nos vamos a rendir”, finalizó.