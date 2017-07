En agosto, el dirigente nacional de Morena visitará a BCS

La gira tiene contemplados como destinos a Loreto, Mulegé, Ciudad Constitución, así como Bahía Tortugas, Santa Rosalía y Guerrero Negro

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que se llevará a cabo la rueda de prensa del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se dio a conocer que el dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), visitará a Baja California Sur el próximo mes de agosto.

En ese sentido, el dirigente del instituto político en la entidad, Alberto Rentería Santana, indicó que la llegada de su homónimo a nivel nacional llegará el próximo 26 de agosto, iniciando su recorrido en Ciudad Constitución.

Por su parte, se informó que AMLO visitará Loreto, Mulegé, Santa Rosalía, Bahía Tortugas y Guerrero Negro, contemplándose tales destinos debido a la petición generada por los militantes sudcalifornianos.

“AMLO escuchó a los militantes sudcalifornianos especialmente de esos lugares, los cuales pidieron que los visitara y con mucho gusto vendrá en esas fechas para encontrarse con los morenistas”, explicó Rentería Santana.

Asimismo, el dirigente estatal informó que, de acuerdo a los convenios realizados con el Consejo Nacional, serán los consejos estatales quienes se encarguen de procesar y enviar las listas respectivas en relación a los representantes que tendrá el partido en el estado, tanto en los municipios, como en los distritos federales y locales.

Finalmente, trascendió que la gira de trabajo del dirigente nacional de Morena, se realizará entre los días 26 y 28 de agosto, en tanto, se trabajará en la elección de los cuadros políticos, sin embargo, estos no fueron revelados.

Cabe agregar que el dirigente dijo que no podía hablar mucho respecto al tema para no caer en un delito electoral, ya que aún no son los tiempos.

Con información de El Sudcaliforniano