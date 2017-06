“Es ahora o nunca, por eso estamos aquí, creo que es la esperanza”: Leonel Cota sobre Morena

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al evento realizado este domingo en La Paz, en donde se dio la firma del Acuerdo Político de Unidad por la Prosperidad del Pueblo y el Renacimiento de México, promovido por el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, asistió el exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, quien aseguró que es “ahora o nunca” la oportunidad de Morena para el 2018, convirtiéndose en “la esperanza” del país.

“Yo creo que es ahora o nunca, por eso estamos aquí, porque creo que es la esperanza, que bien se ha ido formando en un par de años por la molestia y la inconformidad del pueblo, no hay otra razón que explique el enorme crecimiento y competencia está dando en muchas regiones del país […] yo veo que los gobiernos del PAN no han funcionado, los gobiernos del PRI no han funcionado, y la gente tiene que abrir y buscar otra alternativa. Por eso nuestra pertenencia a este proyecto”.

Cota Montaño aseguró que las izquierdas en Baja California Sur serán de nuevo el bastión, y que tienen muchas posibilidades en los municipios y en conseguir ganar las diputaciones locales; y, la presencia de López Obrador en la media península puede levantar un proyecto ganador.

“Lo va a volver a ser, esta vez lo va volver a ser, tiene amplias posibilidades de competir en los municipios, amplias posibilidades de competir en las diputaciones, de reconformar un poder que está entregado a los designios y no haciendo bien las cosas […] (los otros partidos) aprobaron el IVA en contra del sentir de todos los mexicanos, incrementos de impuestos, actos indebidos, la gasolina.

“Aquí, creo que hay muchísima gente que se va afiliar en este evento […] yo creo que, el personaje más conocido en Baja California Sur y que tiene amplias posibilidades de levantar un proyecto ganador, es López Obrador”.

Respecto a la llegada de diversos actores políticos, provenientes de otros partidos, el exgobernador de Baja California Sur señaló que son “bienvenidos los que quieran sumarse a este proyecto” de Morena, y no buscando una candidatura o cargo.

“Bienvenidos los que quieran sumarse a este proyecto, no por candidaturas, no por cargos, sino por el proyecto mismo, como en el caso de muchos compañeros que se afiliaron a Morena en los últimos meses, vienen a apoyar al proyecto nacional, y si así es, creo que se le debe de dar la bienvenida a todos”.

En ese mismo sentido, el ahora militante de Morena, expresó que la gente no nace en los partidos y que tienen el derecho de no apoyar a los partidos en donde han vista algunas irregularidades entre sus representantes políticos.

“La gente no nace en los partidos, la gente no tiene por qué, en muchos partidos, seguir apoyando cuando observa todo tipo de irregularidades en la conducta pública de sus políticos y eso está llegando a un fin, que es el hecho de que muchos partidos estén, en la parte operativa del pueblo, estén buscando una opción distinta a la que está gobernando al país”.

Finalmente, Cota Montaño dijo que él, desde su práctica política, siempre ha buscado el sumar y no dividir; además, comentó respetar las opiniones de los dirigentes, que muchas veces no son los mismos que os suyos.

“De mi parte no, yo creo que las sumas deben de agradecerse, porque son sumas, y evitar restar bajo ninguna condición, desde luego que las dirigencias tienen sus puntos de vista y yo los respetaré; pero yo, en mi práctica política, en mi vida, siempre he tratado de sumar y no dividir”.