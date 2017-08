“Ahorita no tengo la intención de reelegirme ni postularme”: Alejandro Blanco

Comentó que, si es la ciudadanía quien quiere que permanezca en cargos públicos, lo hará con gusto, y, si es lo contrario, no tiene ningún problema en regresar a Todos Santos

La Paz, Baja California Sur (BCS). El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alejandro Blanco Hernández, declaró que no tiene la intención de reelegirse en el cargo o de postularse a otro puesto, pues no son los tiempos todavía y se debe analizar si el trabajo hecho en la legislatura es el que pidió la ciudadanía.

“La verdad, seguimos trabajando, ahorita no tengo la intención, absolutamente, ni de la reelección ni de postularme a ningún espacio, no son los tiempos todavía, el proceso inicia a partir del 8 de septiembre, y yo creo que ya vendrán los tiempos para hacer las conclusiones y los análisis de estos 2 años de trabajo de si hemos dado a la ciudadanía lo que ellos esperaban, y ya de ahí tomaremos las decisiones, yo creo que ahorita es prematuro”.

Blanco Hernández aseveró que él no puede calificar su propio trabajo, sino que será el partido el que determine si cumplió o no con éste; asimismo, comentó que, si es la ciudadanía quien quiere que permanezca en cargos públicos, lo hará con gusto, y, si es lo contrario, no tiene ningún problema en regresar a Todos Santos.

“Yo no lo puedo decir, lo dicen los números, ya vendrán de mi partido las encuestas que se den, y pues los números son fríos, si hacemos un buen trabajo qué bueno, hay que seguir haciéndolo, si no hacemos un buen trabajo hay que redoblar esfuerzos, y si la ciudadanía nos quiere todavía en estos puestos públicos, pues con gusto lo vamos a hacer; y si no, no hay ningún problema, yo me regreso a Todos Santos, estoy muy contento produciendo en aquel lado”.

En otro sentido, el legislador local del PAN señaló que el haber trabajado en la Ley de Participación Ciudadana que fue aprobada en el periodo anterior, le permitió conocer el hartazgo de la gente en temas de la política corrupción, impunidad y por la falta de resultados.

“La ley de participación ciudadana me enseñó una cosa y es muy básica, la ciudadanía está cansada de la impunidad, está cansada de todo lo que viene la corrupción, la ciudadanía está cansada de tomarles el pelo y la ciudadanía está esperando resultados; yo creo que ese enfoque es muy sensible, es muy del tiempo de ahorita, y sobre todo que estamos viviendo épocas muy difíciles en el tema de seguridad como país”.