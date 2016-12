Al cierre de 2016, fueron 95 accidentes en los que se involucraron motocicletas, en Los Cabos: Tránsito

La Paz, Baja California Sur (BCS). El Director de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Los Cabos, Jorge Ontiveros Molina, mencionó que la dependencia ha detectado en numerosas ocasiones, personas que conducen motocicletas llevando a bordo a una o 2 personas más de lo permitido, incluso, dijo, hasta menores de edad, sin casco; ante esto, mencionó que al cierre de este 2016 fueron 95 incidentes en los que se vieron involucradas motocicletas

En ese sentido, el funcionario mencionó a conocer que en lo que respecta a los accidentes en motos dijo ser algo a lo que hay que ponerle bastante atención, se está trabajando en ello y los resultados se están viendo.

Externó que el año pasado se tuvo un registro de 80 accidentes en los que se vieron involucradas motocicletas, y al cierre de este año, fueron 95.

“Lo más importante es el tema de la prevención, ya que la mayoría de los que andan a bordo de motocicletas la mayoría no traen casco, no tienen protección, no traen luces, señalamientos, la mayoría anda en riesgo por la manera de conducir”, comentó .

Mencionó que este 2016, se tiene un registro de 95 choques en donde han estado involucradas motocicletas, ya se tiene un registro de alrededor de 95 percances con motocicletas involucradas, pero de alguna manera se han asegurado y sancionado muchas motocicletas y sobre todo en total se han retenido 347 motos este año, comentó.

En ese sentido, explicó que las motocicletas retenidas, están en el corralón por no presentar alguna documentación, otros por no tener la licencia, los permisos ni nada correspondiente así como por transitar sin casco.

“Algunas inclusive tenían reporte de robo y están a disposición de la procuraduría bajo resguardo de nosotros, pero fueron aseguradas en distintos operativos y diferentes citas”, dijo.

“Pero esa cantidad que mencionó no van a ser recuperadas porque no tienen la manera de hacerlo; muchas de ellas tienen reporte de robo y están a disposición de la autoridad y otras simplemente no tienen nada que pueda comprobar la propiedad de la motocicleta, y las han utilizado para ciertas actividades ilícitas y es la razón de los operativos que se están llevando en contra de las motos y no porque sean malas personas los motociclistas, sino que el tema es como el de cualquier vehículo, de la propiedad, de andar en regla, el no usarla para actividades delictivas, sobre todo que anden como debe de ser con casco, licencia y respetando las leyes de tránsito que hay para el municipio de Los Cabos”.

Con información de El Sudcaliforniano