Al momento no hay megaproyectos turísticos interesados en Cabo Pulmo: Semarnat

La Paz, Baja California Sur (BCS). Según lo comentó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a nivel nacional, Rafael Pacchiano Alamán, por ahora no existe ningún megaproyecto turístico-inmobiliario interesado en establecerse cerca a Cabo Pulmo; sin embargo, si lo hubiese, dijo, la autoridad ambiental vigilará que se cumpla la ley.

“Hasta el momento no, no hemos conocido ningún tipo de interés, pero estaremos pendiente quiera poner cumpla con todo y, sobre todo, no ponga en riesgo este sitio”, expresó el funcionario federal durante su visita a Baja California Sur, en el marco de la inauguración del primer Centro de Atención a Visitantes de Cabo Pulmo.

Así mismo, el funcionario federal recordó que anteriormente, los 2 intentos en los que los empresarios buscaban desarrollar en la zona, con el proyecto Cabo Cortés y años más tarde, con Cabo Dorado, ambos de grandes dimensiones que ponían en riesgo al arrecife mejor conservado del Golfo de California, por lo que la dependencia a su cargo, negó los permisos correspondientes que les permitirían trabajar en la zona.

Finalmente, Pacchiano Alamán mencionó que podrán mucha atención en Cabo Pulmo para cuidarlo, porque “es un ejemplo de conservación y recuperación” ambiental.