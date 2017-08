Alberto Rentería no dará más declaraciones hasta que resuelvan proceso interno en Morena

Rentería Santana, quien es presidente de Morena en BCS, dijo que él ya reconoció que sí existe un procedimiento ante la CNHJ de su partido, pero que sólo responderá a los cuestionamientos que dicha instancia le haga sobre el tema

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de que el Comité Ejecutivo Estatal de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Baja California Sur, emitiera un comunicado de prensa oficial en el que confirmaban que su líder estatal, Alberto Rentería Santana, enfrenta un proceso interno de parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), éste informó que no dará más declaraciones al respecto, sino hasta que sea resuelta su situación.

“De acuerdo con nuestros estatus, yo tengo la obligación, y todos los morenistas, de guardar la secrecía en cualquier asunto interno, y ese en ese sentido que yo me voy a mantener y a hacer lo propio ante las instancias partidistas, de manera institucional. No hay mucho que mencionar en el tema, porque en el boletín yo di a conocer cuál es el asunto”.

Rentería Santana, quien es presidente de Morena en BCS, dijo que él ya reconoció que sí existe un procedimiento ante la CNHJ de su partido, pero que sólo responderá a los cuestionamientos que dicha instancia le haga sobre el tema.

“Yo estoy fungiendo como presidente, ya reconocí que hay un procedimiento en el boletín, he dicho con toda claridad que voy a hacer lo propio ante la instancia partidista; entonces, a partir de ahí, las instancias partiditas son las que tienen que decidir”.

Sobre la supuesta carta enviada por Víctor Castro Cosío, sobre la relación del líder morenista en la entidad y el Sindicato Gastronómicos, así como las intervenciones de este último al interior del partido, dijo no tener “nada que decir”, pues el estatuto político se lo prohíbe, y que, en caso de emitir alguna declaración, sí podría ser sancionado.

“No tengo absolutamente nada que decir, porque insisto, me lo prohíbe el estatuto y me sancionaría si yo hago pública una situación interna; todo lo que yo tenga que hacer al respecto lo estoy haciendo en las instancias oficiales de manera institucional y en ese me voy a seguir”.

Cabe a recordar que, el enlace nacional de Morena, Víctor Castro Cosío, aseguró que existían acusaciones de violencia y robo en contra del dirigente estatal, derivadas de su actividad como dirigente del Sindicato Gastronómicos y en torno a las denuncias que enfrenta por parte de los propietarios del Hotel Los Arcos, bajo el delito de robo, así como por un delito de agresión, en contra de un trabajador del Hotel La Posada, quien habría acusado a Rentería Santana de agarrarlo a patadas, el pasado mes de mayo.