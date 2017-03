Alcalde de Comondú no piensa en reelección; el pueblo definirá destino de Pancho Pelayo, dice

“La reelección, cuando es responsable y con el ánimo de avanzar en proyectos de mediano y largo plazo, creo que puede ser buena; pero, al final, hoy no puedes engañar al pueblo, el pueblo sabe perfectamente cómo trabajan todos y cada uno de sus gobernantes", expresó

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente municipal de Comondú, Francisco Pelayo Covarrubias, declaró que él no piensa ni siquiera en el tema de la reelección como alcalde, pues sólo se dedica a cumplirle a los ciudadanos; demás, expresó que, en todo caso, “será el pueblo quien determine cuál es el destino de “Pancho Pelayo”.

“No estamos pensando ni siquiera en eso, estoy muy emocionado con el ejercicio de gobierno, cumpliendo con la confianza que me brindaron los comundeños; y bueno, no son tiempos de pensar ni siquiera en eso, yo estoy contento, mas no satisfecho, porque sé que hay mucho por hacer.

“Yo estoy haciendo lo que creo es necesario para dignificarle el rostro a nuestras comunidades, para atender a nuestros sectores productivos, a nuestros sectores sociales, será el pueblo quien determine cuál es el destino de Pancho Pelayo; por lo pronto, yo estoy preocupado y ocupado en lo que realmente debo atender”, aseguró el edil comundeño.

En ese mismo sentido, Pelayo Covarrubias señaló que ve bien una reelección cuando se tienen las ganas de avanzar en proyectos de mediano y largo plazo; por otro lado, advirtió que a las personas ya no se les puede engañar, pues ya saben cómo trabajan las autoridades.

“La reelección, cuando es responsable y con el ánimo de avanzar en proyectos de mediano y largo plazo, creo que puede ser buena; pero, al final, hoy no puedes engañar al pueblo, el pueblo sabe perfectamente cómo trabajan todos y cada uno de sus gobernantes”.

El alcalde de Comondú indicó que se ha avanzado en muchas áreas dentro del municipio, principalmente en el tema de seguridad, en donde dijo que está “medianamente controlada”.

“Pero hoy, en Comondú, hemos avanzado de manera muy considerable, tenemos mejor infraestructura educativa, urbana, tenemos muchos más espacios públicos dignos, más pavimentos, más agua potable, la seguridad pública, pese a todo lo que está sucediendo, en Comondú está medianamente controlada”.

Sobre ese mismo tenor, el munícipe comunicó que se redujo en un 50 % la cantidad de robos que se estaban registrando, comparado con el año 2016; y, por otro parte, han logrado la coordinación con las instituciones de seguridad para contener la ola de violencia que aqueja a los municipios del sur, principalmente.

“El índice de robos, en todas sus modalidades, lo hemos reducido en 50 % con respecto al año pasado en estas mismas fechas; y de manera muy coordinada estamos trabajando todas las instituciones encargadas de salvaguardar la integridad física de los comundeños, para contener esta ola de violencia que tanto nos preocupa y que ha trastocado la tranquilidad de los sudcalifornianos”.

Finalmente, Pelayo Covarrubias agregó que, uno de los temas en donde calificaría como claves en la reducción de delitos, es en ayudar a personas con problemas de adicción, tanto en su salud, como en su familia.

“Sin duda, la clave es la coordinación real; hemos ayudado a cientos de personas en adicción; hoy, parte de nuestro presupuesto se va en recuperarles la vida, la salud, la familia a muchos enfermos de adicción que estaban deambulando en las calles, muchos de ellos vendiendo drogas para poder satisfacer su vicio; y bueno, buscando que todas gentes se reintegren a alguna actividad”.