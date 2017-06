Alcalde fue mal informado; estoy dispuesta a aclarar temas político o legal: Esthela Ponce

"Yo no puedo criticar más allá de lo que yo misma viví, las circunstancias del Ayuntamiento no son sencillas, administrativa y económicamente", dijo Ponce Beltrán

La Paz, Baja California Sur (BCS). La exalcaldesa de La Paz, Esthela Ponce Beltrán, declaró que, en su momento, el ahora presidente municipal de la Capital del Estado, Armando Martínez Vega, fue mal informado respecto a la administración que ella encabezó; pero, aseguró estar en la disposición de aclarar cualquier tema político o legal en el que sea requerida, pues su conciencia está tranquila.

“Yo tengo la claridad de que, en su momento, el alcalde fue mal informado de las cosas, y yo siempre estaré dispuesta a cualquier aclaración tanto política, como legal, yo sigo con mi trabajo, yo estoy tranquila en mi conciencia”.

Ponce Beltrán no quiso hablar sobre la situación que vive la administración de Martínez Vega, sino que sólo deseó que se busquen los esquemas para gestionar y dar soluciones a la gente; “yo no puedo criticar más allá de lo que yo misma viví”, dijo.

“Yo, la verdad, lo único que deseo es que se busquen los esquemas de gestión para que el Ayuntamiento funcione, porque la ciudadanía necesita soluciones; yo no puedo criticar más allá de lo que yo misma viví, las circunstancias del Ayuntamiento no son sencillas, administrativa y económicamente, no nada más para La Paz, para dos los ayuntamientos”

Finalmente, la ahora diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que su trabajo es gestionar programas para La Paz, sin importarle qué partido esté gobernando el municipio.

“Me reitero, como diputada, la disposición para la gestión de recursos o programas, para que funciones el Municipio, no me importa de qué partido sea, porque esta es mi casa, es mi ciudad y quiero que todo esté bien”.