Alcalde de La Paz dice que sí se ha subido al transporte público, pero no lo ha publicitado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Después de que varios estudiantes de La Paz publicaran a través de Facebook un vídeo en el cual retan a las autoridades municipales a que hicieran uso del transporte público, el presidente municipal, Armando Martínez Vega, aseguró que él ya se ha subido a algunos, pero no lo ha hecho público, y que, últimamente, no ha podido hacerlo; y, afirmó, que esto lo anunció en su campaña.

“Sí, por supuesto. Es más, no he andado ahorita, pero lo comenté en campaña de que iba a andar en algunos transportes, me subí a algunos, no los publicitamos, pero con mucho gusto. Así como he andado en las bicicletas, me subo a los urbanos”.

Con el hashtag #FuncionarioPúblicoenTransportePúblicoBCS los jóvenes invitan a los funcionarios a que, antes de tomar una decisión que afecte a los usuarios, como lo es la alza en la tarifa “vivan por un día, lo que nosotros vivimos en nuestra jornada diaria”, cita a través de una publicación una de las voceras de esta iniciativa, en su perfil personal.

Sobre la posible alza en el costo del pasaje en el transporte público, Martínez Vega declaró que él se apegará a lo que el estudio y consenso entre las partes arroje, es decir, si se decide por aumentarlo, lo aceptará.

“Yo creo que, si el estudio arroja y el consenso del foro así lo indica, yo me apegaré a lo que indique ese estudio […] por supuesto, tenemos que estar pendientes, yo tengo que estar pendiente de los transportistas, pero los ciudadanos es un tema que no podemos tomar de manera irresponsable”.

Finalmente, el alcalde de La Paz reiteró que, antes de ser aprobado un incremento a las tarifas, el tema sería abierto a un foro ciudadano, para escuchar las voces de los diferentes integrantes de la sociedad paceña.

“Dije que el tema del transporte se iba a abrir a un estudio muy responsable y a un foro ciudadano, estudiantes, padres de familia, sociedad civil y ellos ayuden a tomar una buena decisión”.