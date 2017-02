Alcalde de La Paz no ha pensado en reelegirse; no quiere ocupar su mente en eso todavía, dice

Por último, el edil paceño aseguró que no le tocó un municipio difícil de gobernar, sino le tocó uno con una situación económica muy difícil, con la cual, hasta ahora, siguen batallando

La Paz, Baja California Sur (BCS). A unos meses de iniciar el proceso electoral 2017-2018, en el cual podrán reelegirse los presidentes municipales, el alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega aseguró que “no ha pensado en eso” y que no quisiera “ocupar su mente en ese tipo de proyectos todavía”, por lo que prefiere que los ciudadanos están convencidos de su trabajo.

“No he pensado en eso, solamente estoy pensando en trabajar, sacar los temas tan importantes; este año es un año de retos, de mucho trabajo, y no quisiera ocupar mi mente en ese tipo de proyectos todavía, hasta que no, finalmente, los ciudadanos se convenzan si hicimos un trabajo bueno o malo”.

Sobre una posible aspiración de algún integrante de su gabinete, como los directores de las principales áreas, Martínez Vega aseveró que tienen la libertad de hacerlo, pero que no permitirá que éstos utilicen los recursos e infraestructura del Ayuntamiento de La Paz.

“Para empezar, lo dije muy claro la última reunión con los directores generales, que aquél que tuviera alguna aspiración o que yo entendiera que estuviera haciendo actividades electorales, me tendrán que pedir permiso o se tendrán que ir, porque no voy a permitirlo, ni yo ni mis funcionarios […] cada quien está en libertad de competir en lo que quiera, pero sin utilizar la infraestructura ni los recursos del municipio”.

Por último, el edil paceño aseguró que no le tocó un municipio difícil de gobernar, sino le tocó uno con una situación económica muy difícil, con la cual, hasta ahora, siguen batallando.

“No de gobernar, sino de una situación económica muy problemática, estamos en la Capital, y aquí todos los ciudadanos, la idiosincrasia del paceño es que quiere servicios, que te señala si estás mal, es un tema que ha sido complicado. Yo respeto la economía y la forma de ser de cada municipio, La Paz es complicada porque es la Capital, seguimos batallando”.