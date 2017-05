 De ser alcalde, sería muy absurdo ir contra ideologías o preferencias: Eduardo de la Mora

Eduardo de la Mora reconoció que existen personas con otras preferencias y que son muy valiosas dentro de las instituciones, y que, en dado caso de ser Presidente, no se fijaría en esto, sino en la opacidad, en los sueldos de los servidores

La Paz, Baja California Sur (BCS). Eduardo de la Mora, suplente del alcalde de La Paz, Armando Martínez Vega, aseguró que, en caso de darse la posibilidad de ocupar el cargo de presidente municipal en algún momento, y por pertenecer al Frente Nacional por la Familia, sería absurdo ir en contra de sus principios, así como de las ideologías o preferencias de otras personas.

“La percepción del público y de la ciudadanía es muy equivocada en ese sentido, soy muy respetuoso de todas las preferencias, de la diversidad, y, sobre todo, muy humano; me identifico con el Partido Acción Nacional precisamente porque es un partido que se identifica con su espíritu humanista.

“En ese sentido, sería muy absurdo también, muy tonto, déjenme decirlo de esta manera, que una persona vaya en contra de sus propios principios, mis principios son promover un espíritu humanista, qué de humano sería ir en contra de las personas por su forma de pensar, su ideología o por sus preferencias, sería lo más absurdo”, explicó.

En el mismo tenor, indicó que, de presentarse el caso de ocupar la alcaldía de La Paz, él lo haría de manera estrictamente profesional; es decir, que su postura y su pertenencia al Frente Nacional por la Familia no afectaría el trabajo de dirigir al Municipio, y señaló como ignorantes los comentarios que digan lo contrario.

“Son comentarios, perdón que lo diga de esta manera, muy ignorantes, porque las funciones de un alcalde son muy claras, son brindar servicios públicos y atender a la ciudadanía en todos los aspectos que se le presentan, obviamente, que no tengan que ver con servicios públicos y que estén al alcance por resolver, del mismo Ayuntamiento; qué quiero decir con esto, pues que esto habla de un puesto, de un cargo con alta responsabilidad y con un estricto profesionalismo, y en el ámbito profesional, pues es muy claro también que cada uno asume su responsabilidad como corresponde.

“Como empresario atiendo mi empresa, en un sentido estrictamente profesional, atiendo mi responsabilidad dentro del Frente en un sentido estrictamente profesional, y si se llega a dar la posibilidad de trabajar dentro del Ayuntamiento, en servicio de la ciudadanía y de la comunidad, sería, obviamente, en un sentido estrictamente profesional”, dijo.

Por otro lado, Eduardo de la Mora reconoció que existen personas con otras preferencias y que son muy valiosas dentro de las instituciones, y que, en dado caso de ser Presidente, no se fijaría en esto, sino en la opacidad, en los sueldos de los servidores.

“De hecho, debo de reconocer que hay personas muy valiosas dentro de las instituciones con ciertas preferencias, entonces, sería suponer que me fijaría en ese aspecto, en lo absoluto. En lo que sí me fijaría, sería en la opacidad, es decir, en el personal que esté recibiendo un sueldo y que, este caso no esté haciendo el trabajo que le corresponde o que sea un sueldo fuera de las responsabilidades que coincida con la responsabilidad que esté ejecutando”.