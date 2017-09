Alcaldes de BCS no han cumplido compromisos de campaña ante sector empresarial: Coparmex 

Por otro lado, refirió que muchas de las decisiones que han tomado los munícipes están envueltas en temas polacos, lo cual no ha dejado que las ciudades sean mejores

La Paz, Baja California Sur (BCS). A 2 años de haber iniciados sus respectivas administraciones en cada uno de los 5 municipios de Baja California Sur, ninguno ha cumplido totalmente con los compromisos de campaña firmados ante la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), aseguró su presidente estatal, Fabricio González Rodríguez.

“Los compromisos firmados a la Coparmex, hoy podemos decir que, desafortunadamente no ha habido un acercamiento con los alcaldes para con nosotros para poder ser evaluados, nosotros podemos decir que no se han cumplido los compromisos que le han firmado al sector empresarial, concretamente la agenda ciudadana que le firmó a Coparmex.

“Vemos que no se cumplen los compromisos que se contraen en campaña, que se queda cortos con los compromisos y que muchos de nosotros ni siquiera se acercan a ser evaluados para ver si cumplieron o no”, expresó.

El líder de la Coparmex en BCS expresó que, hasta ahora, no se siente que sean ciudades mejores que las de las administraciones anteriores, pues continúan con los mismos problemas de alumbrado, de seguridad, imagen urbana entre otros; por lo tanto, las alcaldías de los 5 municipios han dejado mucho que desear.

“Para nosotros en Coparmex no sentimos que tengamos una ciudad mejor que la anterior, seguimos teniendo los mismos problemas, el mismo problema del alumbrado, el mismo problema de seguridad, el mismo problema de imagen urbana, falta de aplicación del estado de derecho, vemos cómo el tema de tramitología en los servicios que presta el Municipio como permisos o licencias lo seguimos adoleciendo como históricamente se ha padecido

“Entonces, no, para nosotros en Coparmex, las alcaldías dejan mucho que desear todavía de acuerdo con los compromisos de campaña y a los compromisos de campaña que esperaba la ciudadanía de estas alcaldías”, aseveró.

En el mismo tenor, González Rodríguez añadió que, aunque hay avances y se han reconocido por algunos presidente municipales, esto no es suficiente.

“Es hacer una comparativa de cómo está nuestro municipio o nuestra ciudad en relación con administraciones anteriores. Si bien es cierto que ha habido avances, también es cierto que hoy, desafortunadamente, no tenemos una ciudad más segura, no tenemos una ciudad mejor iluminada, no tenemos una ciudad que tenga servicios totalmente más visibles en calidad que los anteriores.

“Desafortunadamente, las alcaldías, en el caso de La Paz, Los Cabos y las demás, han quedado mucho pendiente por hacer, el alcalde lo ha reconocido, en el caso del municipio de La Paz, pero no basta con el reconocimiento, yo creo que tienen que hacer un análisis”, dijo.

Por otro lado, refirió que muchas de las decisiones que han tomado los munícipes están envueltas en temas polacos, lo cual no ha dejado que las ciudades sean mejores.

“Desafortunadamente, las decisiones de administración de la ciudad o del Ayuntamiento muchas veces se ven envueltas o enfrascadas en decisiones políticas y eso es lo que no termina por cristalizar en una ciudad y un Ayuntamiento mejor”.

Finalmente, dijo que sólo 3 de 5 alcaldes hicieron públicos sus declaraciones 3 de 3, pero no la de sus gabinetes; mientras que las dos alcaldesas, Loreto y Mulegé, respectivamente, no han hecho ni siquiera la personal.

“(En La Paz) el alcalde hizo público su 3 de 3 e hizo público que su gabinete lo haría, pero al día de hoy no lo han hecho; el alcalde de Los Cabos salió a predicar que había su 3 de 3, él y su gabinete, y que era el primer municipio en hacerlo, lo cual es mentira también; el alcalde de Comondú también hizo público su 3 de 3 y se comprometió a que su gabinete lo iba a hacer y tampoco lo cumplió; las alcaldesas del municipio de Loreto y Mulegé, ni siquiera hicieron público sus 3 de 3 personal, menos en su Cabildo y Ayuntamiento”.