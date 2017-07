Alcaldesa de Mulegé descarta toda posibilidad de intentar reelegirse para el 2018-2021

“La verdad no tengo comentario, yo estoy trabajando y la ciudadanía es la que realmente dice y califica, no tengo ningún comentario”, dijo sobre las críticas a su trabajo del diputado del PRI, Joel Vargas Aguiar

La Paz, Baja California Sur (BCS). La alcaldesa del municipio de Mulegé, Cecilia López González, descartó la posibilidad de optar de reelegirse en el cargo para el proceso electoral 2018, pues aseguró estar concentrada en el trabajo que actualmente está realizando.

“No, la verdad no hemos pensado, estamos ahorita inmersos todavía en el trabajo, no hemos pensado en nada de eso. Sí, descartaría la posibilidad de una reelección, creo que sí”.

Sobre la percepción de los habitantes de Mulegé respecto a que sea una mujer quien los gobierna, López González aseveró que ha tenido el respaldo de éstos, y que, por estar una fémina al frente del Ayuntamiento, no ha afectado en nada.

“Muy bien, la verdad he tenido el respaldo del municipio completo, hemos tenido muy buena respuesta el que haya sido mujer, el cambio no afectó en nada”.

“Las va a beneficiar bastante porque ya se dieron cuenta que podemos, que se puede y que no va a afectar absolutamente en nada, siempre hemos podido”, agregó acerca de la participación de las mujeres en el ejercicio político.

Respecto a las críticas y a los señalamientos sobre su trabajo como presidenta municipal que ha hecho en reiteradas ocasiones el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joel Vargas Aguiar, se limitó a decir no tener comentarios, y que es la gente quien califica.

“La verdad no tengo comentario, yo estoy trabajando y la ciudadanía es la que realmente dice y califica, no tengo ningún comentario”.

Por último, la primera de los ediles del Ayuntamiento de Mulegé habló del tema de seguridad, en donde dijo que, aunque el municipio no se ha salvado de los hechos de violencia, aseguró que éstos han sido mínimos.

“Tanto como comentarte estrategias, no; pero sí estamos trabajando, el municipio, desgraciadamente no es el único que tiene ahorita todo este despunte de violencia, que la verdad es mínimo, no me vanaglorio de eso, pero es mínimo. Es lo que les puedo decir […] tenemos alrededor de 300 elementos para todo el municipio”.