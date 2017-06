Alianza con Morena en el 2018 es lo ideal, pero hay que ver acuerdos y negociaciones: PT BCS

Aunque se anunció que a nivel nacional ya se tomó la decisión de sí ir en alianza con Morena en el 2018, apoyando a su líder, Andrés Manuel López Obrador, sólo significa que se sumarán al proyecto – explicó el legislador petista –, pues – dijo – “si nosotros pensáramos que Morena es la alternativa, ya nos hubiéramos ido a Morena”

La Paz, Baja California Sur (BCS). Con miras a las elecciones del 2018 en Baja California Sur, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Camilo Torres Mejía, declaró que, “lo ideal es ir con Morena (Movimiento Regeneración Nacional)” en una alianza; pero, aclaró que esto dependerá de los acuerdos y negociaciones que lleguen entre ambas instituciones políticas.

“Lo ideal es ir con Morena en lo local, pero tenemos que ver cómo se dan los acuerdos y las negociaciones. ¿Por qué es lo ideal? Porque esto te permite que la gente no se confunda, a la hora de la elección el qué voy a hacer; en ese sentido, nosotros pensamos que lo más correcto sería poder lograr cristalizar una alianza con Morena”.

En ese mismo tenor, agregó: “Pero esto, en su momento, dependiendo de cuál sea la situación, cuáles sean las condiciones que se vayan manejando, y en función de eso, el partido tendrá que responder”.

Torres Mejía aseguró que, si van en alianza con Morena BCS en los próximos comicios, se buscará una negociación no por cuotas o cumplir los requisitos electorales, sino por los perfiles de aquellos que quieran buscar una candidatura a una alcaldía, diputación local o federal, o senaduría.

“Nosotros tratamos de no negociar por cuotas, sino por perfiles, nosotros buscamos hacer mediciones para que salgan los mejores candidatos, esa es la propuesta de entrada que siempre hacemos nosotros”.

Finalmente, y aunque se anunció que a nivel nacional ya se tomó la decisión de sí ir en alianza con Morena en el 2018, apoyando a su líder, Andrés Manuel López Obrador, sólo significa que se sumarán al proyecto – explicó el legislador petista –, pues – dijo – “si nosotros pensáramos que Morena es la alternativa, ya nos hubiéramos ido a Morena”.

“Por otro lado, nosotros decimos que no es cheque en blanco, por eso nosotros no nos sumamos a Morena; si nosotros pensáramos que Morena es la alternativa, ya nos hubiéramos ido a Morena, pero Morena tiene su manera de ver las cosas, de cómo organizarse, de cómo plantear y llegar al poder.

“Por eso decimos ‘okay’, vamos con Andrés Manuel, no vemos mejor candidato, no vemos ahorita, pero no sumamos a Morena, nosotros vamos como PT, porque el PT tiene su propia estructura, su propio pensamiento y programa, abiertamente de izquierda y vamos por el socialismo, y no renunciamos a ello”, añadió.