Alianza PT-Morena en BCS es un hecho; buscarán sumar votos para AMLO en el 2018: Camilo Torres

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de varios de meses de pláticas, la alianza entre el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) es un hecho en Baja California Sur y en todo el país, y buscarán como objetivo común el sumar la mayor cantidad de votos en favor de Andrés Manuel López Obrador, en su tercer intento como candidato a la Presidencia de la República, informó el diputado petista en el Congreso del Estado, Camilo Torres Mejía.

“Sí, prácticamente es un hecho aquí y en todo el país, sólo que se atravesara algo muy fuera de nuestra visión, la alianza con Morena ya va caminando. Ya tuvimos una primera reunión con la directiva de Morena, con Rentería y compañeros de su Comité Ejecutivo y parte de la Coordinadora del Partido del Trabajo”.

Torres Mejía explicó que el acuerdo al que llegaron PT y Morena es que los candidatos que ellos tengan, más que por cuotas, sea por que éstos le aporten votos al líder nacional morenista; asimismo, no dejarán que nadie “se cuelgue” de la figura de López Obrador para obtener una posición.

“Sacamos el acuerdo de que nosotros vamos a hacer una serie de propuestas de compañeros, no tanto por cuotas, sino por aportación, donde podamos aportar compañeros que le sumen a la candidatura de Andrés Manuel; nosotros no queremos ver compañeros que se cuelgan de la figura de Andrés Manuel para tener para tratar de tener una posición, sino que queremos compañeros que le aporten votos a esta candidatura, y además que le puedan aportar al proyecto que viene una vez que ganemos en el 2018”.

Respecto a los candidatos de cada una de las fuerzas políticas en Baja California Sur, el legislador dijo que se acordó no dar a conocerlos toda vez que se está en revisión de propuestas, pláticas y evitar que haya un “golpeteo” hacia ellos. Los aspirantes serán dados a conocer en un poco más de un mes, luego de haber concluido los arreglos y las encuestas internas.

“Acordamos no ponerlos todavía a la luz pública para no crear falsas expectativas […] para que no enfrenten un golpeteo; entonces, esto se va a hacer en una combinación entre lo nacional y lo local […] por eso no queremos todavía sacar nombres, tenemos varias propuestas de hombres y mujeres, nos faltan todavía más, estamos platicando con otras personalidades.

“Yo creo que más o menos como en 15 días vamos a poder tener con claridad, tenemos que entregar todas nuestras propuestas, se viene la encuesta, unas 3 semanas para la encuesta, y entonces ya tendremos propuestas definitivas que serán conjuntas”.