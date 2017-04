Altos precios en rentas de locales han frenado el crecimiento del centro en La Paz: Canaco

“Todavía si hubiera a una demanda excesiva de espacios, se podría cobrar eso o más, pero en estos tiempos no se puede pagar esa renta”, dijo el Presidente de Canaco La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Alberto Páez Lizárraga, declaró que, una de las razones por las cuales se ha frenado el desarrollo del Centro Histórico de La Paz, es el alto costo de las rentas de los locales comerciales que hay en la zona; los dueños deben de ser conscientes – dijo – pues ésta no tiene las condiciones para cobrar caro.

“Las rentas caras, por ejemplo, puede ser un factor que ha frenado mucho el desarrollo del Centro, porque tienes la intención de abrir un negocio, de invertir, pero también tienes que encontrar condiciones, y si te rentan caro, entonces se va a dejar de invertir en esa zona; la falta, por ejemplo, de los mismos locales del centro, de que ellos emprendan algo nuevo, también puede ser un factor. Yo creo que tenemos que trabajar todos, invitar a los propietarios el que sean más conscientes con el cobro de rentas, porque ellos mismos enfrentan nuevos negocios de acorde a lo que centro necesita”.

Páez Lizárraga aseguró no conocer el rango de los costos de las rentas en esta zona de la ciudad, pero sí dijo que ha escuchado quejas de personas que han querido realizar una inversión e iniciar un negocio, pero los altos precios se los han impedido.

“No tengo un parámetro, pero sí sé que, en muchos locales, mucha gente se ha quejado de que están cobrando muy caras las rentas, no te digo ni quién, ni cuándo, ni dónde, pero sí he escuchado de algunas personas que han tenido interés en hacer algo en el centro y se han quejado que son muy altas […] Comparados con otras partes de la ciudad, es prácticamente al doble lo que están queriendo cobrar en el centro, cuando el centro no te brinda la afluencia de gente para mantener el negocio.

“Todavía si hubiera a una demanda excesiva de espacios, se podría cobrar eso o más, pero en estos tiempos no se puede pagar esa renta”, agregó.

Por otro lado, el líder de la Canaco en La Paz expresó que se debe de estar abierto a la posibilidad de que, en el Centro de la Capital, puedan llegar empresas más grandes, como tiendas departamentales a nivel nacional, pues esto haría al lugar más competitivo y profesional.

“Estamos abiertos, no hay que tener miedo a que lleguen nuevas empresas y se instalen, luego se nos hace un poco más profesionales y más eficientes; estamos acostumbrados a ser puros locales, ya no puede suceder, tienes que ser más competitivo, profesional y estar con la mente abierta de que van a llegar muchas más empresas”.

Finalmente, Páez Lizárraga no se sabe cuánto se ha perdido en el Centro por no ser más mesurados con los costos de las rentas, pero dijo que el Gobierno Estatal y Municipal también deben de participar para crear las condiciones para que éste recobre la vitalidad que tuvo años atrás, pero tampoco pueden ser los mismos negocios de hace 20 ó 30 años, cuando era zona libre.

“Ahorita no tenemos un estudio que nos diga qué pérdida hay en el centro, más que nada, es incentivar a los gobiernos estatal y municipal a que vayan y pongan las condiciones para que el centro recobre la vitalidad y la vida que tuvo durante muchos años en la zona libre, creando esos espacios para que la gente vuelva el centro, y los que tienen sus locales, realmente emprendan nuevos negocios […] no se pueden seguir con los negocios que eran rentables hace 20 o 30 años”.