Alza de precios de combustible es por parte de la Secretaría de Hacienda, no lo decidieron las empresas: Profeco BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Baja California Sur, Isaías González, señaló que la población no debe dejarse llevar por la especulación que genera la escalada de precios injustificados en los combustibles, pues aseguró que la alza, es por parte de la Secretaría de Hacienda, no por los gaseros o las empresas.

“En el tema del gas igualmente es un combustible que es controlado totalmente por el Estado, si hay un incremento es totalmente porque hacienda lo generó lo por que los gaseros, que la gente lo entienda y es difícil de explicar, los combustibles van a tener incrementos y bajas por que van a dejar de ser controlados por el estado, en palabras sencillas, ya nos e va a subsidiar y van a tener costo real”.

En ese sentido, comentó que la empresa que lidera se hará cargo de cualquier denuncia ante el alza injustificada de precios como el del gas LP, ya que éste es controlado por el estado y si hay un incremento, es porque lo señaló Hacienda en el Diario Oficial y no porque los vendedores y las empresas lo decidieron.

Ante esto, recordó a la población que no se deben dejar llevar por la especulación, pues comentó que pasará lo mismo que con el limón, el cual hace unos años registró una alza de 75 pesos el kilogramo, por lo que el combustible, según comentó, también bajará paulatinamente.

“ Pongo un ejemplo rápido, el limón por lo regular cuando hay especulación, contención, restricción de parte de los productores, llegó a tomar precio de 75 pesos el kilogramo de limón, cuando ahorita tu vas a la tienda y vale 7 pesos, lo mismo va a suceder combustible y es lo que va a verificar Profeco, que no haya especulación, que no haya restricción y obviamente que se den los litros completos, nosotros esperamos que la alza de precios que se va a dar este 2017 esté controlada por la inflación, más no por la especulación”.

