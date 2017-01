Alza de gasolina repercutirá en que se realicen menos obras con el presupuesto: Sepuit BCS

"Al día de hoy, no podría decirle ‘teníamos pensado hacer 50 y vamos a hacer 48’, no funciona así, sino con el presupuesto total”, comentó el Secretario de Planeación del Gobierno del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Al iniciar el 2017, se liberó el precio de la gasolina y, por consiguiente, se elevaron los precios en algunos insumos, materiales, costos de transportes terrestres y marítimos que llegan a Baja California Sur, lo cual, repercutirá en que el Gobierno del Estado realice menos obras con el presupuesto de este año, informó el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte (sepuit), José Luis Escalera Morfín.

“Efectivamente, todo este incremento que se está dando, incluso en los propios materiales de construcción, en acero y cemento, a partir de este año ya tienen un incremento […] Ahora, en el presupuesto 2017, nosotros teníamos identificado algunas obras que podemos hacer; obviamente, tenemos que ver nuestro catálogo de conceptos, pues seguramente nos va a alcanzar ese dinero para hacer menos, hay que decirlo”.

Escalera Morfín subrayó que, a parte del costo que podría implicar el traer materiales, el cemento y el acero ya habían presentado un incremento en sus precios, por lo que, a partir de los recursos disponibles, se tendrán que ir realizando los ajustes necesarios; aunque, dijo, que esta alza no coincidió con ningún proceso de licitación o de obra, sino que muchas de éstas ya están licitadas.

“Afortunadamente no nos agarró en el inter de tener una licitación o una obra en proceso, porque lo que ya está licitado, se respetó ese precio. En este 2017, esperaremos que ya formalmente, la Secretaría de Finanzas nos dé los oficios de autorización con los presupuestos asignados a la propia Sepuit, y en función de eso, vamos a hacer los ajustes hasta donde nos permita, pero sí ser muy conscientes de la realidad y que, independientemente de la gasolina, el acero y el cemento tuvieron un incremento”.

El Secretario de la Sepuit explicó que no hay un número determinado de obras que se podrían dejar de hacer este año ante esta situación, sino que, dependiendo del presupuesto que se tiene, se irán asignando las obras proyectadas desde un catálogo previamente realizado.

“Nosotros tenemos cartera de proyectos que no tenemos cuantificado, una lista interminable, nosotros hicimos una cartera desde que llegamos a la Secretaría, en todos los sectores, no nada más de pavimentación […] Finanzas nos dice, tienes un presupuesto de tanto, y en función de eso nosotros vamos asignando obras, vamos a hacer lo que nos permita el presupuesto; pero, al día de hoy, no podría decirle ‘teníamos pensado hacer 50 y vamos a hacer 48’, no funciona así, sino con el presupuesto total”.