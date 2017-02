Ampliarán la Academia Estatal de Seguridad Pública; buscan profesionalizar a policías de BCS

Señaló que el principal objetivo de poner en marcha estas acciones, se trata de formar policías de excelencia, que entiendan y asuman la gran responsabilidad de hacerlo y hacerlo bien.

La Paz, Baja California Sur (BCS). El gobernador constitucional del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, encabezó la ceremonia en la que se dio el banderazo de inicio para la obra de ampliación de la Academia Estatal de Seguridad Pública.

Dicha obra, tiene contemplada la ampliación de la Academia en su totalidad, pues se distribuirán áreas, espacios académicos y complementarios, así como también un módulo de aulas de 2 niveles, plaza cívica, dormitorios, auditorio para conferencias, almacén general, simulador de manejo y de tiro, torre de ejercicios a rapel, gimnasio deportivo, entre otras áreas de utilidad en la preparación del personal de seguridad.

Al respecto, el ejecutivo estatal, quien estuvo acompañado del Secretario General de Gobierno, Álvaro De la Peña Angulo, y del presidente municipal de La Paz, Armando Martínez Vega, señaló que el principal objetivo de poner en marcha estas acciones, se trata de formar policías de excelencia, que entiendan y asuman la gran responsabilidad de hacerlo y hacerlo bien.

“La mejor lección que podemos dar a nuestros hijos es el ejemplo y enseñarles la importancia de los valores, debemos entender que esa es nuestra misión para que sean hombres y mujeres de bien y podamos en verdad evolucionar como una sociedad sana, que viva en paz, por ello debemos dotarlos de esa fortaleza, que les dé el carácter para decidir entre lo que les hace bien y lo que les hace mal, si no lo logramos, entonces habrá fallado nuestra escuela, habremos fallado los maestros y la lección no habrá sido la deseada”, mencionó Mendoza Davis.

En ese tenor, el gobernador comentó que el problema de la inseguridad en la media península, no sólo está en las manos de autoridades de seguridad en contra de los delincuentes, si no también es un tema en el que se involucra a la sociedad, por lo que la mejor manera de luchar contra ella es cooperando, desde escuelas, hogares, trabajos y todos los ámbitos en los que se desarrolla la ciudadanía sudcaliforniana.

“Si logramos conjuntar todos los factores, no tengo ninguna duda que con esfuerzos como este, vamos a lograr ese mejor futuro para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos y que no se va a alcanzar bajo ninguna circunstancia, si no somos capaces de alcanzar eso que más queremos, que más valoramos y que más debemos de cuidar, la posibilidad de vivir en paz”, comentó Mendoza Davis.

Por su parte, Álvaro De la Peña aseguró que con el inicio de esta obra, se viene a fortalecer al Sistema Estatal de Seguridad, con una Academia más sólida y profesional, a fin de contar con cuerpos de seguridad mejor preparados en beneficio de la sociedad sudcaliforniana.