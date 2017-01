Ante bloqueos, garantiza Gobierno de BCS abasto de alimentos y combustible por varios días

"Estamos dialogando con la gente que está inconforme, el problema no lo generamos nosotros, estamos tratando de que, en buenos términos, accedan al libre tránsito de los transportes de carga”, señaló el subsecretario general del Gobierno del Estado

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante las diversas manifestaciones que se han realizado en varios puntos y ciudades de Baja California Sur, contra el alza en la gasolina y otros productos, así como bloqueos en carreteras que impiden el tránsito de camiones de carga, el subsecretario general del Gobierno del Estado, Esteban Beltrán Cota, declaró que el abasto de víveres y combustible “está garantizado para una buena cantidad de días”.

“Hay abasto, está garantizado tanto en combustibles como en alimentos […] así de momento, no te puedo decir hasta cuántos días, pero sí hay suficiente alimento y suficiente combustible para una buena cantidad de días”.

Sobre los bloqueos en carreteras en la zona fronteriza – que traen mercancía por la carretera Transpeninsular – Beltrán Cota comentó que en ese caso debe de ser el Gobierno Federal el que tome cartas en el asunto; por otro lado, anunció que, en breve, el Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) se reunirán para fijar sus posturas.

“Ahí ya es un problema federal y tiene que intervenir el Gobierno Federal, para arreglar esa situación […] el asunto nuestro es garantizar la seguridad de los sudcalifornianos […] Va a haber una reunión de la Conago en estos días y participará nuestro Gobernador, y también, se hablará con los diputados federales y senadores, y entre ellos tienen que tener una postura”.

Asimismo, añadió que el Ejecutivo Estatal y el Secretario General de Gobierno, también, en próximos días, se pronunciarán al respecto de los temas que vienen sucediendo desde el 1 de enero.

“En su momento, el Gobernador y el Secretario General darán el pronunciamiento público […] estamos dialogando con la gente que está inconforme, el problema no lo generamos nosotros, estamos tratando de que, en buenos términos, accedan al libre tránsito de los transportes de carga”.

Por su parte, el subsecretario de Protección Civil en el estado, Carlos Godínez León, comentó que, aunque el Delegado de Economía en Baja California Sur manifestó abasto suficiente de víveres, de seguir la situación y los bloqueos, podría haber estragos en unos días.

“En determinado momento, las rutas de transbordadores están establecidas, que es por donde nos llega el grueso de los víveres y de lo que aquí se consume en Baja California Sur […] yo platicaba con el Delegado de Economía, que tiene el seguimiento del Sistema de Control de Abasto, y hasta este momento él me había manifestado que había suficientes víveres para atender la situación; sin embargo, no debemos perder de vista que somos prácticamente una isla y nuestro producto llega por el mar y por la vía terrestre, con los bloqueos, si esto continúa, el abasto que tenemos, sin duda alguna nos hará estragos en algunos días más”.

Finalmente, Godínez León recomendó a la población no caer en situaciones de psicosis, ni participar en actos de saqueos o rapiñas, como viene sucediendo en otros estados del país.

“Yo les recomiendo ser responsables, ser prudentes, no invito a que hagan ese tipo de compras, eso genera psicosis en la población y puede generar otras conductas que no podemos permitir que sucedan, como rapiña o desesperación por no tener el dinero para comprar”.