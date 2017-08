Ante denuncias, no he sido llamada a declarar; quiero me que citen para aclarar: Esthela Ponce

Ponce Beltrán dijo que el tema de las denuncias le afecta más en su vida personal y a su familia; pero, por otro lado, expresó nunca haber recibido reclamo alguno por parte de los ciudadanos paceños, por lo que considera que la situación tiene un fondo político

La Paz, Baja California Sur (BCS). Ante las denuncias en su contra interpuestas por la actual administración municipal, encabezada por Armando Martínez Vega, la exalcaldesa de La Paz y ahora diputada federal, Esthela Ponce Beltrán, informó que no ha sido requerida ante ninguna autoridad para declarar al respecto; pero, aseguró que, al contrario, desea que la citen para aclarar la situación de la cual se le acusa.

“En ningún momento he recibido ningún llamado […] yo estoy cierta, porque investigué, que sí hay denuncias, sin embargo, no ha habido los elementos necesarios para que yo sea citada, y estoy preparada; es más, quiero que me citen para que todo quede más claro”.

Ponce Beltrán dijo que el tema de las denuncias le afecta más en su vida personal y a su familia; pero, por otro lado, expresó nunca haber recibido reclamo alguno por parte de los ciudadanos paceños, por lo que considera que la situación tiene un fondo político más que otra cuestión.

“Me afecta más bien en lo personal, mi familia, porque somos una familia de aquí, que tenemos toda la vida, la gente nos conoce; pero eso ha sido lo importante, que no he recibido nunca un reclamo ciudadano, sino que ha sido un tema de fondo político”.

“Puede ser, pero es cuestión de cada quién cómo lo vea”, agregó respecto a si le afectaba en su vida política.

La legisladora del PRI en la Cámara de Diputados aseveró estar preparada para cualquier llamado de la autoridad estatal o federal para aclarar las denuncias en su contra, pues indicó que es una ciudadana como todos y tiene que responder al llamado.

“Soy una ciudadana que, si me llaman, aclaro […] no, es más, si lo tendría que hacer lo hago, pero realmente no han sido tan de fondo esas declaraciones, esas denuncias que requieran eso, pero estoy preparada para cualquier momento en que me llamen”.

Finalmente, la expresidenta municipal de La Paz aseguró no estar distanciada de la Capital del Estado, esto después de que pocas veces se le ha visto desde que dejó el cargo, sino que explicó que sólo decidió no hacer públicas sus actividades, además de tener una vida personal y estar consciente de los tiempos.

“No tengo ningún distanciamiento, yo vivo aquí, salgo cada martes a mis sesiones, regreso los jueves en las tardes, lo único que no he hecho es hacer más pública mis actividades, porque tengo oficina de gestión […] soy una mujer que entiende sus momentos y sus tiempos; además, tengo una vida personal”.