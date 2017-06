Ante paro parcial de transporte en La Paz, Municipio descarta aumento hasta que se haga estudio

Según la Ley Estatal del Transporte, no se puede realizar un paro arbitrario de transporte público, por lo que se tendrían que aplicar las medidas correspondientes.

La Paz, Baja California Sur (BCS). Dado al paro de transporte público que se suscitó desde las 6:00 horas de este lunes 12 de junio en la capital de la media península, en protesta por parte de los concesionarios, quienes demandan una alza en la tarifa del servicio, el Secretario General del Ayuntamiento de La Paz, Juan Carlos González Bareño

En ese sentido, el funcionario destacó que desde el pasado día 9 de mayo –día que se aprobó la comisión edílica para realizar el estudio–, se le ha dado seguimiento a la demanda de los concesionarios, quienes demandan la alza de la tarifa del servicio de transporte público; sin embargo, el Secretario General del Ayuntamiento aseguró que no se aprobará un nuevo precio, en dado no se realicen los estudios correspondientes, mismos que, según lo comentó, tardarían incluso 60 días más.

” No se ha determinado el estudio definitivo para poder tomar una decisión, por lo tanto, la comisión edilicia de transporte del cabildo, tomó la decisión de primero realizar un estudio técnico que nos determine qué vamos a hacer, ese procedimiento, ese estudio, nos va a llevar de 30 a 60 días”.

Así mismo, el Secretario General del XV Ayuntamiento de La Paz, comentó que la postura del alcalde, Armando Martínez Vega, es que por el momento, se esperen los resultados del estudio del transporte público, mismo que tomaría de 30 a 60 días, pues aseguró que no existe una determinación que exija un aumento en la tarifa.

“De momento no vamos a dar ningún aumento porque no tenemos cómo decidirnos porque no hay una determinación que nos diga que tenemos que aumentarlos, primero hay que hacer el estudio; hay que esperar qué nos arroja para poder tomar desiciones y esa es también la postura de nuestro alcalde, Armando Martínez Vega”.

Así mismo, Juan Carlos González Bareño comentó que los concesionarios de transporte público en La Paz, se habrían ido a paro sin avisarle a las autoridades correspondientes, por lo que se tendría que aplicar la ley sobre ellos.

“Nos han comentado que está el paro parcial, y decirte que nosotros en la parte del Ayuntamiento, hemos tenido un acercamiento formal con las agrupaciones de transporte, permanentemente y no nos han notificado del paro laboral”

Cabe a destacar que, según la Ley Estatal del Transporte, no se puede realizar un paro arbitrario de transporte público, por lo que según el funcionario se tendrían que aplicar las medidas correspondientes.

