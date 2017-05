Área jurídica del Ayuntamiento de La Paz no funciona; juicios podrían perderse: Regidora PRI

La regidora del PRI aseguró que durante la Sesión Privada no se le mostró ningún elemento o acta que indicara que Ibarra Morales hubiera incurrido en una falta

La Paz, Baja California Sur (BCS). Tras el anuncio que dio este viernes el alcalde, Armando Martínez Vega, sobre la destitución de Isidro Ibarra Morales como Secretario General del Ayuntamiento de La Paz, por pérdida de confianza y por haber firmado documentos sin el visto bueno de éste, la regidora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rosalva Tamayo Aguilar, declaró que el área de la Consejería Jurídica Municipal no está funcionando y que, de seguir así, el panorama para el Municipio es que se pierdan todos los juicios que se está llevando hasta ahora, como es el caso de la empresa que ganó concesión del alumbrado público.

“Hay muchas situaciones jurídicas que, reitero, es importante, y se lo dijimos al alcalde ahorita, decirle que nuestra área jurídica no está funcionando, es una situación que se tiene que manejar, poner atención, creo que el área jurídica, la Consejería Jurídica tiene mucho poder, sin embargo, está manejando los asuntos sin corrernos al tanto a nosotros en cada uno de éstos.

“Nos estamos enterando por las redes de comunicación de los asuntos legales del Ayuntamiento, de las demandas que existen, en este caso, de las luminarias […] hacerle un llamado de atención fuerte al jurídico, que tenga esa apertura de compartir lo que está manejando, porque la verdad, a como nos están poniendo el panorama, sin prejuzgarlo todo, estamos viendo que los juicios van a perderse, sería un golpe a la erario; y nos preocupa porque no estamos en una condición ahorita de tener laudos y laudos y laudos que se estén cubriendo”.

Previo al anuncio que dio Martínez Vega, el Cabildo de La Paz se reunió en Sesión Privada a las 16:00 horas para tratar el tema de la destitución; en ésta, estuvieron presentes el Presidente Municipal, regidores y Síndica Municipal.

La votación para aprobarla fue de 12 votos a favor – alcalde, síndica, todos los regidores del Partido Acción Nacional y los 2 del Partido Verde – y, 3 abstenciones – PRI, Partido Encuentro Social y Movimiento Regeneración Social –.

“Me abstuve en esta votación”, dijo Tamayo Aguiar, “porque los elementos que estaban acercando en la mesa es el dicho de un tercero; yo les pedía que, si hay alguna situación que adolece el actuar, por qué no levantar un acta administrativa, por qué no tienen las documentales correspondientes, por qué no se llamó al Órgano Interno de Control para que actuara en su momento”, señaló.

Asimismo, explicó: “Creo que está situación se derivó en el transcurso de la semana, porque hicieron una reunión previa, derivó de una información que también está en un juicio donde nosotros no tenemos conocimiento.

“A parte, de que la reunión a la que están aduciendo los hechos, yo no estuve en esa reunión. La pérdida de confianza que se manejó en la mesa, y que aparte es una facultad del alcalde calificarla y aplicarla, pues es su dicho también, yo respeto las decisiones del titular del Ayuntamiento, pero, para mí, es muy importante que, si se van a hacer acusaciones en contra de una persona, estén documentadas”, manifestó la regidora priista sobre el señalamiento que se le hizo al ahora exsecretario general.

La regidora del PRI aseguró que durante la Sesión Privada no se le mostró ningún elemento o acta que indicara que Ibarra Morales hubiera incurrido en una falta; además, comentó que ella pidió la presencia del exfuncionario para que tuviera su derecho a réplica. Sobre el supuesto soborno que éste recibió de la empresa concesionaria del alumbrado público, indicó que no se trató ni habló de este tema en dicha reunión.

“Yo en la mesa no vi elementos, a mí no me acercaron ningún acta, donde la persona que está aduciendo hay incurrido, inclusive yo pedía que estuviera presente en la sesión para escucharlo, para darle su derecho, de que nos explique muchas cosas […] No se mencionó nada de eso, no, recurso económico no se mencionó.

“El Ayuntamiento no está con una solvencia económica como para estar soportando tantos errores”.

Por último, Tamayo Aguiar expresó que no puede calificar si hubo o no injusticia en la separación de su carga de Ibarra Morales, y que será él mismo quien determine las acciones correspondientes a ejercer.

“No me toca a mí decir si es justa o injusta, porque yo no tuve los elementos, seguramente él ejercerá su derecho ante las instancias correspondientes y habrá que ver qué instancia tenga que valorar si fue o no despido injustificado, como lo pueda manejar, desconozco el tema”.