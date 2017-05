Armando Martínez dice que Isidro Ibarra y él continúan siendo amigos, a pesar del despido

Respecto al amparo que interpuso Ibarra Morales reclamando una destitución injustificada, el Presidente Municipal de La Paz informó que éste fue desechado por el Juzgado correspondiente, por lo tanto, no procede y los “deja tranquilos” sobre el tema

La Paz, Baja California Sur (BCS). A pesar de la destitución de Isidro Ibarra Morales como Secretario General del Ayuntamiento de La Paz, “mi amistad ahí está presente”, afirmó el alcalde paceño, Armando Martínez Vega, pues, antes de entrar a la actual administración, ellos se conocían de muchos años atrás.

“Mi amistad está ahí presente, yo lo he denostado, no he sacado ninguna declaración en su contra; hoy, ya no es Secretario General, pero lo respeto como un ciudadano más, y por supuesto, los comentarios que haga él o algún ciudadano la recibo, porque finalmente, el gobierno que yo encabezo se debe de conducir en la transparencia”.

Martínez Vega expresó que respeta el trabajo del ahora exsecretario general municipal, aunque hubo “diferencias”; pero, laboralmente, dijo que un funcionario sabe cuándo entra, mas no cuándo saldrá.

“Yo respeto el trabajo de Isidro Ibarra, en este espacio, pues bueno, finalmente hubo una diferencia de cuestiones; y, como lo he dicho, un funcionario sabe cuándo entra, pero nunca cuándo va a salir”.

Respecto al amparo que interpuso Ibarra Morales reclamando una destitución injustificada, el Presidente Municipal de La Paz informó que éste fue desechado por el Juzgado correspondiente, por lo tanto, no procede y los “deja tranquilos” sobre el tema.

“Me acaban de informar que el amparo fue desechado, contra el Presidente Municipal y el Cabildo, donde reclama la destitución, se hizo conforme a derecho y el Juzgado nos da la razón […] a él se le notificó que estaba destituido, se le pide que haga formal la entrega-recepción”.

Ayuntamiento de La Paz no ha perdido ningún juicio

Por otro lado, Martínez Vega aseguró que el área jurídica del Ayuntamiento de La Paz no ha perdido ningún juicio, esto a pesar de los rumores que han escuchado, dijo; sólo se han pagado algunos laudos, pero son se administraciones anteriores, aclaró.

“Quiero aclararles que, en el área jurídica se ha venido manejando que tenemos un sinnúmero de casos perdidos, no tenemos ningún caso perdido en el área jurídica […] estamos revisando, el área jurídica y dos o tres áreas están en el ojo de la Contraloría, están en el ojo de Cabildo, en el ojo mío […] no ha habido casos perdidos, sí ha habido mucha atención en casos perdidos de trabajadores, pero eran temas de herencia, incluso no de la administración que pasó, sino de antes”.

Finalmente, sobre el supuesto pago de más de 226 millones de pesos en favor de la empresa concesionaria del alumbrado público, el primer edil detalló que tampoco tiene conocimiento de que ya se haya establecido esto por parte de un Juez en el caso; asimismo, reiteró que defenderá la situación y su postura hasta las últimas consecuencias.

“No tengo ninguna situación todavía en el escritorio que me diga que ya hay un término fatal, estoy en la espera de eso, eso me va a ayudar a pensar en qué vamos a hacer, cuando yo tenga ese tema en la mesa tomaré la decisión pertinente […] tengo 2 años defendiendo que me irá hasta la última consecuencia, no estoy de acuerdo en un pago, cuando no hay un trabajo que se esté haciendo, cuando no hay una facturación que se esté haciendo”.