Armando Martínez sí ha hecho buen trabajo comparado congobiernos anteriores: CCE La Paz

La Paz, Baja California Sur (BCS). El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en La Paz, Pablo Partida Escoboza, declaró que el alcalde paceño, Armando Martínez Vega, sí ha hecho un buen trabajo en su administración, esto comparado con los anteriores gobiernos que ha tenido en municipio.

“Yo en lo particular y en el Consejo Empresarial, sí siento que Armando Martínez ha hecho un buen trabajo, en comparación con las otras administraciones; de hecho, ayer tocamos el tema referente a ese, que prácticamente los servicios municipales están trabajando, sí hay problemas, como todo, sobre todo la falta de liquidez que tiene el Municipio, pero en los servicios básicos como la recolección, el agua, sí ha habido un mejoramiento en comparación con otras administraciones”.

Por otro lado, Partida Escoboza señaló que se está revisando y se está elaborando un documento para que el presidente municipal de La Paz cumpla con los compromiso que firmó antes y después de ganar las elecciones, pues no quieren que, si viene otro alcalde, el trabajo que ya se avanzó, se quede en el olvido.

“Tenemos un plan de trabajo, de hecho, se estuvo viendo eso con el alcalde, los planes y compromisos que él firmó ante el Consejo Coordinador para irles dando solución al tema. Hay una agenda de trabajo, estamos elaborando ya el documento, las cosas a seguir prácticamente, para que cuando llegue la nueva administración o el alcalde decida o no reelegirse […] no se quede en el olvido y que llegue con otro tipo de mentalidad y que todo lo trabajado estos 2 años o 2 años y medio ó 3 años que va a durar la administración, pues no se quede”.

Respecto al trabajo que han hecho los diputados locales, el presidente del CCE en La Paz aseveró que algunos sí, y algunos no, merecen el volver a reelegirse como legisladores, pues han presentado iniciativas en las cuales el Consejo no ha estado de acuerdo en que se hagan.

“En diputados, sí he visto algunas iniciativas que se han aventado los diputados en donde hemos estado en contra, por ejemplo, eso de estar manteniendo a los magistrados, que yo no le veo ningún beneficio para la sociedad que los estemos manteniendo durante 12 años”.

“Pues, algunos, y algunos no”, puntualizó Partida Escoboza.