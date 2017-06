Arturo de la Rosa dice no aventurarse a hablar sobre una reelección; lo podrían “descalificar”

Sobre si se ve como gobernador de Baja California Sur en el 2021, sólo se limitó a responder: “Eso ya lo dirán ustedes”

La Paz, Baja California Sur (BCS). Rumbo a las elecciones del 2018, el presidente municipal de Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, dijo no aventurarse a hablar sobre una posible reelección como alcalde de dicho municipio, pues, podría ser “descalificado” para participar en algún momento.

“No pudiera yo aventurarme, qué tal si cometo un error que al rato me descalifiquen para poder participar; yo estaré atento al llamado de mi partido, y en donde sea la invitación para participar, ahí estaré valorando, pero, hoy por hoy, lo más importante es entregarle cuentas claras y servicios a los cabeños”.

Sobre si se ve como gobernador de Baja California Sur en el 2021, sólo se limitó a responder: “Eso ya lo dirán ustedes”.

En el futuro próximo – 2018 – De la Rosa Escalante comentó que, lo que le ocupa por el momento, es trabajar y cerrar fuerte su administración. Aunque dice no estar 100 % satisfecho de todo lo que ha hecho, aseguró estar dejando finanzas sanas y sin deudas con algunas de las dependencias federales como Hacienda o el Fonacot.

“Trabajando muy fuerte, cerrando muy fuerte la administración, hoy eso lo primero que me tiene que ocupar, hoy me siento no al 100 % satisfecho, me gustaría hacer mucho más; sin embargo, viendo cómo recibimos la administración y cómo la tenemos en este año y 7 meses con finanzas sanas, que no teníamos, con una reducción importante a la deuda institucional, yo les puedo informar que ya no le debemos al SAT, ni al Infonacot, no le debemos prácticamente a nadie.

“Estamos pagando puntualmente las herencias que recibimos y lo de nuestra administración”, agregó.

No coman ansias, habrá resultados de auditoría forense, dice

El primer edil del Ayuntamiento de Los Cabos aseveró que se continúa trabajando sobre la auditoría forense que se le está realizando a la administración encabezada por Antonio Agúndez Montaño, y pidió no comer ansias para saber los resultados, asegurando que el tema “no va a quedar así”, y, aunque no es “cacería de brujas”, no tolerará “sinvergüenzadas”.

“Se está trabajando, se sigue construyendo […] yo hice un compromiso y lo voy a cumplir, yo fui muy claro en afirmar y hoy lo confirmo, de que no era cacería de brujas, pero tampoco se iban a tolerar sinvergüenzadas; la auditoría ha arrojado información valiosa, importante, que tenemos que pulir, que tenemos que integrar en la parte jurídica para poder actuar y esperar que las otras instancias que les corresponda actuar lo hagan.

“No coman ansias, no puedo dar fechas, lo que sí les puedo decir es que esto no va a quedar así”, finalizó.