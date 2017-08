Asegura Adán Ruffo visitar colonias de La Paz como delegado de BCS Coherente y no a pedir votos 

Ruffo Velarde dijo que todavía no son los tiempos legales para estar en campaña o, incluso, para ser nombrado como candidato a la alcaldía de La Paz; pero, aceptó que sí le gustaría ser – por segunda ocasión – presidente municipal

La Paz, Baja California Sur (BCS). El exalcalde de La Paz, Adán Ruffo Velarde, y actual militante de BCS Coherente, aseguró que los recorridos que hace en las diversas colonias del municipio son como delegado del partido y no para pedir votos como candidato a las próximas elecciones.

“Soy delegado del partido al que pertenezco, BCS Coherente, y con ese nombramiento recorro las colonias. He sido recibido muy bien, les ha servido a las colonias que yo vaya hacia ellas porque, como el Gobierno Estatal y Municipal están monitoreando todo lo que yo hago, pues intento cumplir lo que no han hecho, para que vea la gente que sí estoy trabajando.

“No, desde luego que no, es un recorrido como delegado que soy, hasta ahí nada más. Eso no lo hago, si me pongo a pedir el voto, a decir que yo soy el candidato, pues imagínate cómo me fuera”.

Ruffo Velarde dijo que todavía no son los tiempos legales para estar en campaña o, incluso, para ser nombrado como candidato a la alcaldía de La Paz; pero, aceptó que sí le gustaría ser – por segunda ocasión – presidente municipal.

“Falta mucho para llegar al punto, al tiempo legal donde yo pudiera ser nombrado candidato […] de gustarme, desde luego que sí, es mi tierra La Paz, a la que amo profundamente, así que sí me gustaría”.

Respecto a lo que ha visto y le han comentado los habitantes del municipio paceño sobre el trabajo de Armando Martínez Vega, dijo que La Paz es una ciudad olvidad y agraviada por las autoridades, pues no se ve el trabajo en los servicios públicos, como es el agua, el alumbrado y las calles en buenas condiciones.

“Haciendo a un lado los hechos sangrientos, que no por sangrientos dejan de contar, pero dejándolos a un lado, La Paz, mi tierra, es una ciudad olvidada, es una ciudad agraviada, las autoridades que tiene actualmente no les interesa, ellos vienen por otras cosas, posiblemente vengan por dinero o no sé […] calles con baches, colonias con servicio deficiente de agua, de alumbrado, no se diga la vigilancia preventiva”.