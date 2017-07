Asegura delegado de Sedesol BCS no distraerse ante rumores para ocupar un cargo popular

Valdivia Alvarado comentó que sí ha escuchado muchas voces que lo señalan como un aspirante a alguno de dichos cargos, o como el líder el cuarto poder al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en BCS

La Paz, Baja California Sur (BCS). El delegado de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en Baja California Sur, Juan Alberto Valdivia Alvarado, aseguró no distraerse ante los rumores que hay sobre la posibilidad de ocupar algún cargo popular, como ser Senador, un Diputado Federal o, incluso, alcalde de La Paz.

“yo te diría que mi única aspiración es seguir trabajando como delegado federal de la Sedesol, atendiendo a los más de 257,000 sudcalifornianos que reciben un apoyo o un beneficio de Sedesol; por el momento, es mi única aspiración, no me distraigo con ninguna otra situación, voy a seguir trabajando, mientras el Presidente de la República y el Secretario Luis Enrique Miranda tengan la confianza para que siga al frente de la delegación”.

Valdivia Alvarado comentó que sí ha escuchado muchas voces que lo señalan como un aspirante a alguno de dichos cargos, o como el líder el cuarto poder al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en BCS; pero, reiteró que el compromiso que tiene es seguir como delegado.

“Yo he escuchado muchas cosas, he escuchado el tema de la Senaduría, he escuchado el tema de la diputación federal, he escuchado el tema del cuarto poder al interior del PRI, me honra mucho que existan personas que piensen que un servidor pudiera llegar a alguno de los encargos; yo te diría, no me distrae, sigo trabajando como delegado de la Sedesol, creo que es un gran compromiso con miles de sudcalifornianos que necesitan que, por el momento, no estemos distraídos”.

Finalmente, no descartó, negó o confirmó alguna aspiración futura: “En este momento, la única aspiración que tengo es servirles a los sudcalifornianos desde la Sedesol”.