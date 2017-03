Asegura diputada en BCS que, de darse condiciones internas de Morena, podría reelegirse

Rojas Moreno comentó que todavía no podría decir con certeza si optará por la reelección como diputada local, pues el partido se encuentra en proceso de revisión y análisis de la nueva reforma electoral

La Paz, Baja California Sur (BCS). La diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Congreso del Estado, Guadalupe Rojas Moreno, declaró que, si al interior del partido se dieran las condiciones, podría contender pare reelegirse como legisladora local; y, en caso contrario, se hará a un lado para que otros ocupen ese lugar.

“Si al interior del partido se dieran las condiciones, por qué no, pero no es algo en lo que yo esté cifrando ahorita, como aferrándome; si al interior del partido no están las condiciones, yo con ningún problema, sinceramente te lo digo, yo dejo el espacio para que otras personas participen”.

Rojas Moreno comentó que todavía no podría decir con certeza si optará por la reelección como diputada local, pues el partido se encuentra en proceso de revisión y análisis de la nueva reforma electoral.

“Ahorita yo creo que estamos en un proceso, de revisión, de análisis y reunirnos en el partido, todavía no considero que es el tiempo para yo pensar o poderte decir con firmeza si me voy a reelegir o no me voy a reelegir, porque ahorita está este estudio, esta reforma y en los partidos tenemos que considerar la opinión de las personas que conformamos el partido, no nada más en los representantes, sino en toda a la militancia”.

La legisladora de Morena dijo agradecer a la ciudadanía el voto de confianza que le dieron para ocupar un curul dentro del Congreso del Estado. “El trabajo que se ha desarrollado, la experiencia positiva y constructiva al interior del parido, de lo que hemos desarrollado como diputada, yo me siento muy agradecida con este voto de confianza que tuve de parte de los militantes de Morena y poder estar en este espacio”.

Finalmente, Rojas Moreno aseguró que Morena cuenta con los cuadros internos suficientes y preparados para lograr avanzar y obtener más espacios dentro de la administración pública y legislativa.

“Claro que sí, hemos avanzado mucho, ha habido mucho trabajo por parte de los compañeros; cada uno en su lugar y en su espacio. Se ha trabajado no tanto en hacer campaña, sino en saber la opinión de la gente, el sentir, cómo están las personas, sus anhelos, sus preocupaciones “.