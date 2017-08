Asegura Francisco Monroy estar tranquilo, pero también está protegido ante denuncias

Sobre si las denuncias en su contra respondían a una cacería de brujas por parte de la administración que encabeza Armando Martínez Vega, Monroy Sánchez sólo contestó que “no sabría decir”, pero él tenía la conciencia tranquila

La Paz, Baja California Sur (BCS). Luego de emitir su voto en la elección del Comité Directivo Municipal de La Paz del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el pasado 9 de agosto, el exalcalde de la pasada administración, Francisco Monroy Sánchez, declaró estar tranquilo, pero desconoce en qué punto están las denuncias en su contra por parte del Ayuntamiento actual, aunque aseguró estar “protegido”.

“No, la verdad que ahorita estoy bien, estoy tranquilo; tú has ido a mi negocio, me has visto [..] la verdad no sé en qué situación esté, pero, por lo pronto, ando protegido”.

El suplente en la alcaldía de Esthela Ponce Beltrán, no dio más declaraciones al respecto, pues dijo estar apurado, pues lo estaban llamando, asegurando que en cualquier otra ocasión daría más información sobre su situación jurídica.

“La verdad me disculpan, pero voy de apuro, en otro momento les puedo dar la información que gusten, pero la verdad, me están hablando”.

“Creo que bien, hija, pues aquí ando, estoy bien; discúlpenme, la verdad, por favor”, reiteró.

Sobre si las denuncias en su contra respondían a una cacería de brujas por parte de la administración que encabeza Armando Martínez Vega, Monroy Sánchez sólo contestó que “no sabría decir”, pero él tenía la conciencia tranquila.

“La verdad, no te sé decir, pero tengo la conciencia tranquila, pero estoy bien. Discúlpenme, la verdad”.

Finalmente, acerca de que habría una posibilidad de irse a Morena, lo negó: “No, la verdad no, en ningún momento, soy consejero del PRI”.